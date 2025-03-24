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Понедельник, 24 марта 2025, 15:02 мск

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Из «Уральских авиалиний» уволен второй пилот «пшеничного» рейса

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Второй пилот Эдуард Семенов, совершивший в 2023 году экстренную посадку самолета в поле под Новосибирском, уволен из авиакомпании «Уральские авиалинии». Он не прошел медицинскую комиссию.

«Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области 12 сентября 2023 года. Пилоты вынуждено поменяли маршрут из-за отказа гидросистемы. Запасным аэродромом был Новосибирск, но до него не хватило топлива, и аэробус в итоге сел на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал. По итогам расследования авиаинцидента Росавиация пришла к выводу, что экстренная посадка стала следствием ошибки экипажа. Пилоты неправильно оценили запас и расход топлива, а также положение шасси.

КВС Сергей Белов уволился из авиакомпании в апреле 2024 года. Второй пилот Эдуард Семенов до увольнения находился в отпуске без содержания.

Авиатехники разобрали авиалайнер, стоявший в поле, на запчасти. Неповрежденные детали самолета будут проверять на возможность повторного использования. Остатки фюзеляжа планировалось вывезти в феврале 2025 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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