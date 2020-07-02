Слух дня: на Урале ищут козла отпущения – на нем отыграются за итоги голосования и явку

Свердловская область продемонстрировала худший среди регионов УрФО результат на голосовании по поправкам к Конституции России. «Опорный край державы» не только продемонстрировал самую низкую явку на Урале 51,55%, но и самый высокий уровень протестного голосования в округе – против поправок высказались 32,9% свердловчан. По словам источников, в аппарате полномочного представителя президента в УрФО крайне недовольны такими результатами голосования в Свердловской области, и кто-то должен понести наказание.

В резиденции губернатора Евгения Куйвашева, который за сутки до финального дня голосования высказался о том, что в плебисците примут участие примерно половина свердловчан, самые косые взгляды теперь кидают в сторону «политического» вице-губернатора Сергея Бидонько и главы департамента внутренней политики Антона Третьякова. Первый пропал с радаров еще задолго до старта конституционной недели. Его не было видно ни в СМИ, ни в соцсетях, хотя чиновники и депутаты активно, каждый в меру своих способностей работы с аудиторией, призывали прийти и сделать свой выбор. Можно было бы предположить, что вице-губернатор с головой ушел в кабинетную работу, но в источники опровергли эту версию: «Его не видно и не слышно, а губернатор в растерянности».

Третьяков, напротив, отметился и весьма громко – тратой миллионов из бюджетных средств на печать благодарностей участникам голосования от лица губернатора, рекламных билбордов и прочих АПМ. Расчет себя, как показала явка, не оправдал.

В мэрии Екатеринбурга в день голосования, когда стало очевидно, что избиратели не торопятся на участки, тоже попробовали подстелить соломки – мэр Александр Высокинский выступил с заявлением: «Мы не «ходим строем», у нас есть свое мнение и право – идти голосовать или остаться дома». Действительно, Екатеринбург традиционно продемонстрировал в итоге низкую явку – 45%. Ответственной за голосование была замглавы по связям с общественностью Екатерина Куземка, которая теперь станет называть результаты явки успешными, поскольку якобы целевой показатель для вольного города Екатеринбурга был всего лишь 40%.

Оценку голосования на Урале и в Екатеринбурге, по традиции, даст Москва, предварительно прочитав все аналитические записки, которые начали поступать в администрацию президента еще накануне. «Возможны разные исходы событий для ответственных лиц – вернее, от того, насколько убедительными будут оправдания, что уральцы не пошли голосовать или пошли голосовать, но не так, как нужно, потому что в этом виноваты Ройзман, Тунгусов и прочие – к примеру, как написали в резиденции губернатора», – говорит источник «Нового Дня».

Самые скептически настроенные слухмейкеры говорят, что за плохую явку и голосование никого не уволят. Зато совершенно точно накажут деньгами – область не получит от Федерации ни одного лишнего рубля.

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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