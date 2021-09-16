Слух дня: «сергианцы» ищут место под храм в Московской области

Самые преданные сторонники отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Романова) после его ареста покинули Свердловскую область и теперь собираются в Московской области, встречаясь со своими единомышленниками из других регионов. Некоторые просто приходят в дни судебных заседаний к Измайловскому суду, где идет уголовный процесс над опальным экс-клириком, и молятся за него, а другие, по слухам, строят куда более глобальные планы.

Поскольку уральские покровители Сергия затаились, адепты ведут переговоры с влиятельными сторонниками движения среди священников, политической и бизнес-элиты Подмосковья. Они хотят воплотить давнюю мечту Сергия – построить самый большой православный храм в мире, но теперь уже не в Среднеуральске, а неподалеку от столицы.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году Николай Романов (экс-схиигумен Сергий) был отлучен от церкви, но не покинул Среднеуральский женский монастырь и пускал посетителей на его территорию только по своему усмотрению. В частности, служителям Екатеринбургской епархии он и его сторонники пройти не разрешили. Активные события в обители начали развиваться в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года: в монастырь прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан, а позже – доставлен в Москву и арестован. 14 апреля 2021 года из Среднеуральского монастыря вывели всех его обитателей. Насельникам предлагали автобусы, чтобы доехать до любого другого монастыря Екатеринбургской епархии, но никто не согласился. Сторонники экс-схиигумена разъехались в разные стороны небольшими группами.

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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