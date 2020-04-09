Вирусолог рассказала, могли ли мы переболеть Covid-19 раньше китайцев. Интервью РИА «Новый День»

Среди россиян стало популярно мнение, что многие из них уже переболели коронавирусом нового типа зимой 2020 года или даже осенью 2019-го, сами того не зная. Люди делают такое предположение, указывая на симптомы Covid-19 – затрудненное дыхание, кашель, повышение температуры тела, пневмония как осложнение. Мог ли вирус попасть в Россию так рано и оставаться незамеченным несколько месяцев, стали ли россияне меньше болеть гриппом в конце зимы из-за постоянного мытья рук и почему ученые сделали предположение, что в странах, где прививают от туберкулеза, меньше риск распространения коронавируса? Эти и другие вопросы «Новый День» задал заместителю директора по научной работе, руководителю отдела этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, кандидату биологических наук по специальности «вирусология» Дарье Даниленко.

– Дарья Михайловна, в Екатеринбурге на конгрессе инфекционистов вы говорили, что коронавирус давно пытался прорвать межвидовой барьер. Могло ли произойти это раньше того, как в КНР ухудшилась эпидситуация? Могли ли иметь место случаи заражения Covid-19, которые не были выявлены, за пределами Китая?

– Вероятность того, что первые случаи заражения SARS-CoV-2 могли возникнуть раньше, чем мы о них узнали, существует. Однако экспериментально это проверить достаточно сложно. Известны научные работы о том, что в крови у жителей Китая из регионов, где люди живут в деревенских условиях недалеко от естественных мест обитания летучих мышей, находят антитела к коронавирусам, которые циркулируют среди этих животных. Это свидетельствует о том, что у этих людей был контакт с вирусами летучих мышей. Именно летучие мыши с наиболее высокой долей вероятности явились источником SARS-CoV-2. Но говорить о случаях за пределами Китая сейчас вряд ли можно. Ограниченные данные по тестированию образцов, взятых у больных с респираторными симптомами, говорят о том, что этот вирус не обнаруживается в образцах вплоть до начала 2020 года. То есть оснований предполагать широкую невыявленную циркуляцию этого вируса до событий в Китае сейчас нет.

– Есть ли данные о том, насколько быстро мутирует вирус нового типа? И как мутации могут повлиять на разработку вакцины?

– Как уже много раз говорилось, он изменяется, но скорость этих изменений невысока, гораздо меньше, чем, например, у сезонного гриппа. Поэтому проблем с разработкой вакцин ввиду изменчивости вируса пока не предвидится.

– Изменилась ли заболеваемость гриппом в России в конце зимы – начале весны этого года в связи с большей настороженностью населения и работников здравоохранения? Грубо говоря – стали чаще носить маски и мыть руки, из-за этого меньше болели гриппом.

– В этом году мы видим схожие тенденции по заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущим сезоном. Так же начало эпидемии в январе и постепенный ее спад в настоящий момент со сходными параметрами по заболеваемости на пике эпидемии, а также по показателю госпитализации с гриппом. Поэтому говорить о том, что ситуация изменилась, не стоит.

– В зарубежных СМИ высказывалось предположение со ссылкой на эпидемиологов о том, что в странах, где достаточно распространены прививки от туберкулеза (БЦЖ), население меньше подвержено заболеваемости коронавирусом нового типа. Известно ли вам о таких исследованиях?

– Да, сейчас это очень живая дискуссия. Вакцина БЦЖ (бациллы Кальметта-Герена) существует на протяжении 100 лет и является одной из наиболее широко используемых из всех существующих в настоящее время вакцин, охватывая более 80% новорожденных и детей грудного возраста в странах, где она является компонентом национальной программы иммунизации детей. Эта вакцина обладает доказанным защитным действием в отношении туберкулезного менингита и диссеминированного туберкулеза среди детей. Помимо Covid-19 ее потенциальное защитное действие обсуждается и при ряде других состояний – рак мочевого пузыря, аллергия, сахарный диабет первого типа, меланома.

– Почему эта прививка может давать защиту не только от той болезни, от которой ее и ставят?

– Механизм такой неспецифичной защиты основан на том, что клетки врожденного иммунитета могут усиливать устойчивость как к повторному введению гомологичного, так и принципиально другого патогена. Данный феномен получил название «обученный иммунитет» (trained immunity). В качестве «обучающих» стимулов могут выступать различные патоген-ассоциированные молекулярные паттерны. На сегодняшний день наиболее широко феномен «обучения» врожденного иммунитета освещен для вакцины БЦЖ*. Имеются экспериментальные данные о защитном эффекте БЦЖ в отношении гриппа, стафилококка, аттенуированного вируса желтой лихорадки, вируса герпеса первого и второго типов и ряда других патогенов. С высокой долей вероятности можно предположить, что «обучающим» эффектом могут обладать и другие живые вакцины – например, коревая, живая гриппозная вакцина, пероральная вакцина против полиомиелита и другие.

Открытый вопрос о длительности эффектов «обученного» врожденного иммунитета. В случае вовлеченности в процесс предшественников кроветворных стволовых клеток моноцитарного ряда в костном мозге, можно предположить, что иммунологическая память на уровне врожденного иммунитета будет долгосрочной, но этот вопрос требует дополнительного изучения.

– Каковы перспективы использования БЦЖ по защите от коронавируса нового типа?

– В настоящее время нет данных, рекомендующих БЦЖ в качестве средства защиты от Covid-19. В странах Европы, США, Австралии уже начаты или начнутся в ближайшее время многоцентровые рандомизированные контролируемые клинические исследования третьей фазы по оценке влияния БЦЖ или улучшенных аналогов БЦЖ (VPM1002, Германия) на снижение заболеваемости и частоты нежелательных явлений, связанных с SARS-CoV-2. Клинические испытания сосредоточены на двух группах высокого риска заражения и тяжелого течения Covid-19: медицинские работники и пожилые люди от 60 лет и старше. Учитывая неопределенность, связанную с динамикой продолжающейся пандемии, в исследовании используется схема, в которой наблюдение продолжится до тех пор, пока не будет достигнуто заранее определенное количество конечных точек. В ходе наблюдения за участниками исследований будут отслеживать клинические симптомы, госпитализацию и посещение врачей общей практики с помощью специального мобильного приложения. В случае положительных результатов этих исследований можно надеяться, что тактика БЦЖ-вакцинации будет применена в ряде стран, что позволит уменьшить заболеваемость Covid-19 и тяжесть инфекции в группах риска, а также снизить нагрузку на системы здравоохранения до момента появления специализированных вакцин.

– В России объявлено о начале массового тестирования людей с симптомами (даже тех, кто не был в контакте с зараженными и не выезжал за рубеж в последнее время). Насколько оправдана эта стратегия?

– Она позволит ответить на ряд важных эпидемиологических вопросов, в частности, о реальном проценте бессимптомных форм (т.е. когда человек является носителем вируса, может заражать окружающих, но при этом у него нет никаких проявлений болезни), уточнить реальное число заболевших в условиях мегаполиса и оценить эффективность мер, которые принимаются против дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Чем больше будет объем тестирования, тем качественнее будут данные статистики по заболеваемости Covid-19 в нашей стране. Это позволит строить более точные модели распространения Covid-19 и принимать своевременные управленческие решения.

*Arts, Rob JW, et al. «Immunometabolic Pathways in BCG-Induced Trained Immunity» Cell Reports (2016): 2562-2571

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Екатерина Норсеева

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