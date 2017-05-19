Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 19.05.17

Редакция NDNews.ru по традиции подводит итоги уходящей недели. Минувшая пятидневка показала, что область вступает в предвыборный сезон, заявления от политиков разного ранга так и сыпались. Кандидаты, их планы и правила регистрации – стали неотъемлемой частью повестки. Кроме того, состоялось несколько судебных заседаний по громким делам – так, банде «Тропиканки» вынесли приговор, свой срок по очередному делу получил хулиган Новоселов, озвучены подробности и по резонансному делу прошлых лет – об убийстве школьницы Ольги Медведевой. Также вашему вниманию – «заброшка» для искусства и «просрочка» для малоимущих.

Тренд недели

На этой неделе в активную фазу вступила подготовка к сентябрьским выборам. Эсеры анонсировали единого кандидата в губернаторы от оппозиции. По их данным, в Свердловской области это будет Александр Бурков. Правда этих планов не разделяют, например либерал-демократы, утверждающие, что у них будет свой кандидат. Определился с губернаторскими выборами мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он сообщил общественности, что намерен выдвинуться от партии «Яблоко». Для этого, напомним, ему нужно пройти муниципальный фильтр – заручиться поддержкой и подписями депутатов в территориях.

Фильтр, как ожидается, станет главной помехой для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора. Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала на этой неделе документы, где подробно описываются требования и условия, которые предъявляются к кандидатам, их подписным листам, этапы грядущей избирательной кампании. Малейшая ошибка может стать поводом для отказа в регистрации.

О сентябрьском голосовании шла речь и на заседании рабочей группы ЦИК, где был озвучен ряд новаций, приготовленных к дню выборов. Главная из них – отмена так называемого избирательного «крепостного права», которое обязывает человека либо голосовать только по месту регистрации, либо получать там открепительные удостоверения перед каждыми выборами. NDNews.ru подготовил подробную инструкцию – как проголосовать в чужом городе.

Предвыборные настроения царили на этой неделе и в Нижнем Тагиле. Здесь в среду состоялись праймериз ЕР по выдвижению кандидата на пост главы города. Нынешний мэр Сергей Носов едва не проиграл своему заму Владиславу Пинаеву. Но это, как отметили наблюдатели, совсем не испортило ему настроения. И укрепило слухи о том, что Носов может покинуть Тагил, получив повышение.

Заявление недели

«Я не пустил в город чужих» – таким достижением на посту мэра похвастался на этой неделе мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он анонсировал в гордуме отчет о своей работе. Но уже сейчас, отвечая на вопросы депутатов, заявил о трех своих главных достижениях. «Первое: я не пустил сюда чужих. Я не дал разделить город, не дал провести реформу в том виде, в котором она предполагалась». О каких чужих идет речь, градоначальник не уточнил. Также к своим заслугам он причислил то, что Екатеринбург остается лучшим городом-миллиоником в России и отсутствие конфликтов с действующей командой.

Скандалом недели можно назвать обыски в информационном агентстве Ura.ru в Екатеринбурге по делу о клевете. Прибывших на освещение события журналистов, в частности съемочную группу РИА «Новый День», заставили удалить фото и изъяли флешку видеокамеры.

Обыск и последствия – на канале NDNews.ru.

Обыск

Видео недели

Снятый NDNews.ru в одном из дворов Уралмаша видеоматериал о том, как люди разбирают выброшенную магазинами просрочку, вызвал большой интерес аудитории. Зрители, посмотревшие, как горожане, по большей части пенсионеры, поджидают сотрудника «Пятерочки» с контейнерами просроченных продуктов и забирают их себе, активно комментировали видео и выдвигали версии, нужда или какие-то другие причины толкнули людей на использование товара с истекшим сроком годности.

Люди разбирают просроченные продукты

Фото недели

На этой неделе стала окончательно известна площадка для проведения уральской биеннале современного искусства. Как выяснилось, художники будут творить в помещениях Приборостроительного завода на набережной. Сейчас в здании с видом на пруд и на резиденцию губернатора – разруха и запустение. Завод был вынесен за пределы города несколько лет назад. Но в цехах и подсобных помещениях сохранился особый колорит – предприятие было режимным. Сразу после биеннале объект снесут, на этом участке будет выстроен жилой квартал.

Как выглядит будущая площадка выставки – смотрите в фоторепортаже NDNews.ru.

Трэш недели

На этой неделе стали известны подробности расследования громкого дела о жестоком убийстве 14-летней школьницы Ольги Медведевой. Преступление было совершено 5,5 лет назад, истерзанное тело девочки было найдено на школьном стадионе. На прошлой неделе мужчина, подозреваемый в убийстве был задержан. Свою вину он признал. Экспертиза показала, что убийца нанес девочке около 40 ударов ножом, некоторые части тела были отчленены.

Эти и другие подробности – в интервью NDNews.ru со следователем СКР Сергеем Мальцевым, который стал седьмым руководителем следственно-оперативной группы по этому делу.

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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