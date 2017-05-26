«Прибыль заводов уходит в Англию, нам ничего не остается» / Названа главная причина упадка футбола в уральской глубинке

Публикации за 26.05.17

Федерация футбола Свердловской области озвучила главную причину деградации в уральской глубинке самого популярного вида спорта. По мнению спортивных функционеров, прибыль заводов и других предприятий, которые могли бы финансировать футбол в провинции, уходит в Москву или за рубеж. Поэтому российская столица может позволить себе строить новые стадионы, содержать ведущие клубы страны, а европейские топ-клубы – играть на международном уровне. В это время в провинции футбол в буквальном смысле умирает, находясь в бедственном положении.

«Прибыль – в «Челси», нам ничего не остается»

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне в неформальной встрече с журналистами на подведении итогов сезона президент «Урала» Григорий Иванов упрекнул СМИ в том, что они не уделяют должного внимания освещению развития футбола в уральской глубинке. Мол, пресса пишет только о тех спортивных командах, которые представляют регион на всероссийском уровне, – ФК «Урал», ХК «Автомобилист», ВК «Уралочка» или БК «Урал». В ответ Иванову, который является еще и президентом Федерации футбола Свердловской области, репортеры заметили, что все попытки информационной поддержки команд из провинции скатываются в «социалку», поскольку главная проблема таких клубов – финансирование. Яркий тому пример – «Уралец-НТ» из Нижнего Тагила, который в свое время хотели сделать фарм-клубом «шмелей», но сейчас команда на грани исчезновения. Иванов заявил, что всему виной – отсутствие спонсоров, которых безрезультатно пытались найти.

«Эта команда была всегда в Нижнем Тагиле. Но никому ничего не надо. Всю прибыль от местного комбината («Евраз», – прим. ред.) отдали в «Челси» Романа Абрамовича. Заплатили налоги, и всё. Доходы идут в Англию, а нам ничего не остается. Я уважаю Абрамовича, он многое сделал для развития футбола в России. Но надо как-то менять ситуацию. Подобное – во многих городах России на периферии, – отметил Иванов. – Сижу я как-то в парикмахерской в одном городе, где больше всего добывают нефти в нашей стране, и спрашиваю, почему не развивается там футбол? А мне отвечают: «У нас даже сети аптек принадлежат москвичам». Вот и результат. В Москве уже четыре стадиона открыли, а мы на свой единственный в Екатеринбурге стадион смотрим и думаем: только бы его достроили. Все деньги – там, в Москве, как будто кроме нее нет в регионах футбольных команд, нет людей, никто не живет на Урале и в Сибири! Это большая проблема. А ведь пацаны везде играют с мячом – возле школ, во дворах, это самый демократичный вид спорта, но он не развивается. У нас сейчас от Нижнего Новгорода до Дальнего Востока всего 14 или 15 профессиональных команд. А раньше в каждом городе такая была. Все это умерло, и откуда вы хотите брать новых футболистов?»

«Бьемся за существование команды уже 5 лет»

NDNews.ru не раз освещал ситуацию вокруг клуба «Уралец-НТ», отмечая, что спортивные функционеры отдают предпочтение ведущим командам региона и бросили на произвол судьбы профессиональные объединения на периферии. Смешно, но тагильскому клубу, выступающему в третьем дивизионе зоны «Урал – Западная Сибирь», на этот сезон нужна была сумма, равная всего лишь зарплате одного футболиста «Урала» за 2-3 месяца. Но и этих средств у тагильчан не нашлось. Устав от бедственного положения, поклонники клуба «Уралец-НТ» писали открытое письмо народным избранникам, надеясь на их помощь. По словам авторов послания, областной спорткомитет пообещал выделить тагильской команде на 2017 год смехотворные 136 тысяч рублей. Этих денег, отмечали болельщики, не хватит даже на первоначальный взнос на участие в третьем дивизионе чемпионата России. Тем не менее, заявиться на новый сезон клубу все же удалось – деньги собирали, что называется, всем миром. Болельщики писали: «Мы бьемся за существование команды уже 5 лет. Главный тренер обил все пороги кабинетов городских и областных чиновников, депутатов и бизнесменов. Каждый год мы наскребаем с миру по нитке, чтобы заявиться на чемпионат и ездить на игры по стране. Игроки не получают денег, главный тренер работает на голом энтузиазме, из команды ушли все иногородние футболисты, когда им перестали платить зарплату».

С этого сезона обязанности главного тренера «Уралец-НТ» исполняет Сергей Дрожалкин. Бюджет прошлого сезона «Уральца-НТ» составил 1 миллион 398 тысяч рублей (самый маленький в третьем дивизионе, предсказуемый результат – последнее место клуба в своем чемпионате). «Сейчас команда обескровлена, но она остается единственной в городе, выступающей в чемпионате России. В «Уральце» играют только местные воспитанники, и это серьезный стимул для подрастающих футболистов. Если город останется без взрослой команды, молодежи не на кого будет равняться, и она потеряет стартовую площадку для развития спортивной карьеры. Ситуация критическая», – говорилось в заключение письма болельщиков.

Отметим, что минимальная запрашиваемая сумма в размере 1,5 млн руб. – это зарплата одного футболиста ФК «Урал» за 2-3 месяца. Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщал, в частности, что ведущие игроки «оранжево-черных» (к таковым можно отнести, например, замбийского нападающего Чисамбу Лунгу) зарабатывают около 600 тысяч рублей в месяц. Что говорить о других клубах РФПЛ, футболисты питерского «Зенита», к слову, по предварительным сведениям отчета УЕФА, в прошлом сезоне заработали €113 млн.

Похороны идеи о фарм-клубе из Путинграда

Напомним, в 2015 году ФК «Урал» окончательно отказался сделать из «Уральца» фарм-команду, выполняющую функцию «дочернего» состава основной футбольной команды региона. Тагильский клуб снялся с чемпионата в 2006 году, оставив второй дивизион из-за финансовых проблем, но в 2011 году расформированная команда снова начала играть, в третьей лиге зоны «Урал – Западная Сибирь» среди любительских футбольных клубов. Эксперты надеялись, что «Уралец-НТ» сможет вернуться во вторую лигу зоны «Урал – Поволжье», чтобы восполнить пробел – в этом дивизионе не было клуба, представляющего Свердловскую область. Спортивные функционеры отмечали, что в случае успеха оба клуба смогут без лишних сложностей договариваться об обмене игроками, их аренде или о покупке-продаже.

Но восстановлению в полном объеме «Уральца» мешало отсутствие инвесторов. Чтобы играть достойно во втором дивизионе, нужно около 25-30 миллионов рублей в год, рассказывал ранее в интервью NDNews.ru вице-президент «ФК Урал» Александр Левин. Однако спонсоров, особенно якорных, найти не удавалось, Фонд развития спорта высших достижений и другие источники не позволяли покрыть расходы. В результате к 2015 году «Уралец» начал копить долги – в отдельные моменты они достигали 9 млн рублей, отмечал главный тренер «Уральца-НТ» Юрий Ветлугаев. Из команды, говорил капитан Алексей Вершинин, из-за отсутствия зарплаты начали уходить игроки – кто-то подался в бизнес, некоторые от безысходности вовсе разгружали вагоны.

На этом фоне совет директоров «Урала» принял решение о создании на базе екатеринбургской клуба второй профессиональной команды – «Урал-2», которую заявили в соревнования второго дивизиона. Эту идею поддержал глава региона Евгений Куйвашев. На «Уралец-НТ», пребывающий в бедственном положении, махнули рукой.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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