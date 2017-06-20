Вторник, 20 июня 2017, 11:47 мск

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Екатеринбург

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Свердловская область вошла в десятку самых «конфликтных» регионов

Свердловская область вошла в десятку самых «конфликтных» регионов

Свердловская область входит в десятку регионов с наиболее заметным конфликтным фоном вокруг городской повестки дня. К такому выводу пришли эксперты из Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Самыми распространенными причинами для локальных конфликтов респонденты комитета называют застройку (точечную или реновацию), экологические проблемы, а также передачу общегородских объектов в частные руки. Отметим, что в Екатеринбурге против которого выступает значительная часть населения.

Опрошенные также отмечают, что эффективным методом разрешения локальных общественных конфликтов может стать проведение городских референдумов. Но при этом большая часть респондентов не верит в то, что органы местной региональной власти готовы идти на уступки населению. Почти половина – около 49% – считает, что в конечном итоге это может привести к глобальному разочарованию во власти и падению явки на президентских выборах 2018 года.

Вину за возникновение локальных конфликтов люди возлагают на муниципальные и региональные власти. Значительно меньше тех, кто ищет виноватых в федеральном центре или объясняет конфликты накопленными в регионе проблемами и наличием сильных протестных лидеров.

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