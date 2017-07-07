Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели, делясь собственным видением основных событий. Среди информационных поводов можно отметить подготовку города к приезду Путина и серию скандалов, вызванных визитом президента РФ. Среди прочего – возбуждение уголовных дел в связи с историей 13-летней школьницы, родившей сына, обыски в штабе Навального и беглый лисенок-попрошайка. Подробности – в традиционном обзоре нашего агентства.

Событие недели

Екатеринбург замер в ожидании приезда Владимира Путина. По поводу даты говорят разное: 9 или 10. Федеральные СМИ сообщили, что президент РФ прилетит в Екатеринбург в воскресенье, и тогда же поужинает с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Вероятно, тогда же Владимир Путин и посетит «Иннопром», который открывается 9 июля. Принимающая сторона – в частности ДИП губернатора, ничего точно сказать о программе пребывания президента сказать не может. Сама выставка будет проходить в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в течение четырех дней – с 10 по 13 июля.

Визит президента привел к корректировке массовых мероприятий в центре Екатеринбурга. Так, перенести концерт и сократить свою программу придется организаторам гастрономического фестиваля «О, да! Еда!», который пройдет 8-9 июля на площадке СК «Динамо» и набережной Исети. Организаторы пояснили, что к ним поступило письмо из администрации города. В нем говорится, что 9 июля необходимо завершить все массовые мероприятия к 18:00. Поэтому фестиваль «О, да! Еда!» изменил свою программу и перенес концерт одной из групп. В приватных беседах организаторы добавляют, что всему виной – максимальные меры безопасности, вызванные визитом Путина.

Скандалы недели

Грядущий приезд президента вызвал всплеск протестных настроений на Среднем Урале. Как ожидается, в ближайшие дни в регионе пройдет целая серия пикетов и акций протеста. Самым острым обещает стать выступление многодетных семей в Ирбите. Общественное движение «Стрела» подало уведомление о пикете на 160 человек. Цель акции – снова привлечь внимание СМИ к неисполнению президентского указа о выделении многодетным семьям земли для строительства. Местные власти оперативно попытались погасить конфликтную ситуацию, правда для начала применили обычную для чиновников практику давления и угроз. Пикет моментально запретили, но многодетные матери готовы были отстаивать свою позицию. В итоге их уговорили сменить формат – провести встречу с представителями администрации. и не накануне приезда Путина, а попозже.

Еще одна акция планировалась на воскресенье. В Невьянске активисты намеревались провести протестный митинг, посвященный проблемам ЖКХ и экологической тематике. Ярким поводом для акции стала история местной жительницы Светланы Буковой, объявившей голодовку – ей не предоставляют пригодное жилье взамен аварийного. При этом у женщины на руках есть решение суда. которое обязывает местные власти выделить ей квартиру. На мероприятии планируется собрать до 500 участников, в том числе жителей, которые годами не могут добиться отселения из аварийного жилья.

Даже жители Путинграда задумались о проведении акции накануне приезда Путина. Тревожные сведения поступали от сотрудников Уралвагонзавода – некоторые из них хотели встретить президента плакатами с призывами обратить внимание на предприятие. Работники отмечают, что в последнее время на УВЗ бывают неравномерные выплаты зарплаты. «Военный заказ оплачивается стабильно, но редко, а мы должны получать деньги ежемесячно. Начались перебои», – рассказал NDNews.ru один из работников УВЗ. Напомним, на предпрятии недавно сменилось руководство. О переменах говорили не только сотрудники «военного подразделения» завода, но и «гражданские», рассказавшие о том, что им срезают премии.

Заявление недели

Свердловский областной суд 7 июля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за экстремизм и оскорбление чувств верующих, и сократил ему условный срок с 3,5 лет до 2 лет и 3 месяцев. Из приговора было исключено наказание за незаконное хранение ручки с камерой. Адвокаты «ловца покемонов» заявили, что намерены обжаловать это решение в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека.

В своем последнем слове Соколовский возмутился тем, что по приговору первой инстанции не может посещать массовые мероприятия и даже голосовать на выборах, хотя последнее – его конституционное право. Соколовский отметил, что это ограничение мешает ему реализовать себя в профессиональном плане, с недавнего времени он официально работает журналистом.

Последнее слово Соколовского

«Я все-таки надеюсь, что у меня будет возможность посещать мероприятия. Также хотелось бы выразить надежду, что статья об оскорблении чувств верующих уйдет из УК РФ. Потому что если человек срывает богослужение или обряд – то все понятно, очевидно оскорбление. А если постит кто-то в интернете ролики – это всего лишь высказывание своей позиции», – заявил он.

Видео недели

7 июля в екатеринбургском отделении штаба Навального сотрудники полиции и ФСБ провели обыски. Во время следственных действий помещение было блокировано. Официально причины визита силовиков не озвучиваются. Сами сторонники политика предполагают, что целью правоохранителей являются листовки, подготовленные к агитационному субботнику, который представители команды Навального собираются провести в ближайшие выходные в разных городах страны.

Обыски в штабе

Эту версию подтвердил житель Екатеринбурга Илья Белоус, написав признание в своем аккаунте в Facebook. «Товарищи, я должен признаться. Гуляли по Вайнера. Увидели, как в штаб Навального заносят коробки. Наверняка внутри госдеповские листовки с тезисами, которые суд уже признал клеветой, да призывы к незаконным акциям и госперевороту. Это я написал заявление в городское УВД с просьбой проверить, что хранят эти американские заговорщики в своём штабе», – сообщил он.

Трэш недели

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль историю 13-летней школьницы из екатеринбурга, родившей сына. Он будет контролировать расследования двух уголовных дел, возбужденных в этой связи – по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет» и «Халатность». Соцработники выяснили, что у малыша не было даже свидетельства о рождении. Ребенка передали врачам, а затем – взрослому опекуну. Им стала бывшая жена отчима семиклассницы.

В ходе проверки выяснилось, что два года назад у девочки умерла мама. Школьницу после этого поддержал сын отчима. По предварительным данным, именно он стал отцом ребенка. То есть фактически у юноши была интимная связь со сводной сестрой. Ему может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Сейчас следователи проводят опросы родственников и знакомых школьницы, ее учителей и других свидетелей. Назначен ряд медицинских экспертиз. Кроме того, следователи продолжают расследование в отношении сотрудников органов системы профилактики.

Фото недели

В самом центре Екатеринбурга – города, принимающего Чемпионат мира по футболу – 2018 и претендующего на проведение Экспо-2025, вновь появилась огромная свалка бытового мусора.

В городском пруду понизили уровень воды на два метра. В администрации города такое решение объяснили подготовкой к реконструкции Макаровского моста. На обнажившемся дне горожане обнаружили горы бутылок, всевозможных оберток от чипсов и сухариков. Здесь же можно найти разный металлолом, пластмассу и т.д.

Подобную картину наблюдали несколько лет назад, когда из Исети спускали воду для ремонта набережной. Тогда съемочная группа NDNews.ru сняла красноречивые кадры дна, где покоились автомобили, арматура, бочки и обычные отходы вроде пивных банок и стеклянных бутылок. Тут же нашли мертвую кошку.

Позитив

В Пионерском районе Екатеринбурга на этой неделе видели грязного и худого лисенка, который крутился у крыльца магазина, вероятно, надеясь, что кто-либо из покупателей угостит его каким-нибудь лакомством. Позже маленького хищника обнаружили застрявшим в узком проходе между гаражами. Полицейские вызвали на место зоозащитников, чтобы осмотреть животное, определить возраст, пол и наличие возможных заболеваний. Выяснилось, что лисенку около трех месяцев, у него была ранена лапа. Его поместили во временное жилище. После того, как зверя вылечат, он будет выпущен в родную стихию.

Оставайтесь на позитивной волне и хорошо проводите выходные. Чем можно занять себя в субботу и воскресенье – читайте в еженедельном обзоре NDNews.ru «Weekend в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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