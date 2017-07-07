Пятница, 7 июля 2017, 17:50 мск

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Екатеринбург

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Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели, делясь собственным видением основных событий. Среди информационных поводов можно отметить подготовку города к приезду Путина и серию скандалов, вызванных визитом президента РФ. Среди прочего – возбуждение уголовных дел в связи с историей 13-летней школьницы, родившей сына, обыски в штабе Навального и беглый лисенок-попрошайка. Подробности – в традиционном обзоре нашего агентства.

Событие недели

Екатеринбург замер в ожидании приезда Владимира Путина. По поводу даты говорят разное: 9 или 10. Федеральные СМИ сообщили, что президент РФ прилетит в Екатеринбург в воскресенье, и тогда же поужинает с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Вероятно, тогда же Владимир Путин и посетит «Иннопром», который открывается 9 июля. Принимающая сторона – в частности ДИП губернатора, ничего точно сказать о программе пребывания президента сказать не может. Сама выставка будет проходить в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в течение четырех дней – с 10 по 13 июля.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Визит президента в центре Екатеринбурга. Так, перенести концерт и сократить свою программу придется организаторам гастрономического фестиваля «О, да! Еда!», который пройдет 8-9 июля на площадке СК «Динамо» и набережной Исети. Организаторы пояснили, что к ним поступило письмо из администрации города. В нем говорится, что 9 июля необходимо завершить все массовые мероприятия к 18:00. Поэтому фестиваль «О, да! Еда!» изменил свою программу и перенес концерт одной из групп. В приватных беседах организаторы добавляют, что всему виной – максимальные меры безопасности, вызванные визитом Путина.

Скандалы недели

Грядущий приезд президента вызвал всплеск протестных настроений на Среднем Урале. Как ожидается, в ближайшие дни в регионе пройдет целая серия пикетов и акций протеста. Самым острым обещает стать в Ирбите. Общественное движение «Стрела» подало уведомление о пикете на 160 человек. Цель акции – снова привлечь внимание СМИ к неисполнению президентского указа о выделении многодетным семьям земли для строительства. Местные власти оперативно попытались погасить конфликтную ситуацию, правда для начала применили обычную . Пикет моментально запретили, но многодетные матери готовы были отстаивать свою позицию. В итоге их уговорили сменить формат – провести встречу с представителями администрации. и не накануне приезда Путина, а попозже.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Еще одна акция планировалась на воскресенье. В Невьянске , посвященный проблемам ЖКХ и экологической тематике. Ярким поводом для акции стала история местной жительницы Светланы Буковой, объявившей голодовку – ей не предоставляют пригодное жилье взамен аварийного. При этом у женщины на руках есть решение суда. которое обязывает местные власти выделить ей квартиру. На мероприятии планируется собрать до 500 участников, в том числе жителей, которые годами не могут добиться отселения из аварийного жилья.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Даже жители Путинграда задумались о проведении акции накануне приезда Путина. Тревожные сведения поступали от сотрудников Уралвагонзавода – некоторые из них хотели встретить президента плакатами с призывами обратить внимание на предприятие. Работники отмечают, что в последнее время на УВЗ бывают . «Военный заказ оплачивается стабильно, но редко, а мы должны получать деньги ежемесячно. Начались перебои», – рассказал NDNews.ru один из работников УВЗ. Напомним, на предпрятии недавно сменилось руководство. О переменах говорили не только сотрудники «военного подразделения» завода, но и «гражданские», рассказавшие о том, что им срезают премии.

Заявление недели

Свердловский областной суд 7 июля на приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за экстремизм и оскорбление чувств верующих, и сократил ему условный срок с 3,5 лет до 2 лет и 3 месяцев. Из приговора было исключено наказание за незаконное хранение ручки с камерой. Адвокаты «ловца покемонов» заявили, что намерены обжаловать это решение в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека.

В своем последнем слове Соколовский возмутился тем, что по приговору первой инстанции не может посещать массовые мероприятия и даже голосовать на выборах, хотя последнее – его конституционное право. Соколовский отметил, что это ограничение мешает ему реализовать себя в профессиональном плане, с недавнего времени он официально работает журналистом.

Последнее слово Соколовского

«Я все-таки надеюсь, что у меня будет возможность посещать мероприятия. Также хотелось бы выразить надежду, что статья об оскорблении чувств верующих уйдет из УК РФ. Потому что если человек срывает богослужение или обряд – то все понятно, очевидно оскорбление. А если постит кто-то в интернете ролики – это всего лишь высказывание своей позиции», – заявил он.

Видео недели

7 июля в екатеринбургском отделении штаба Навального сотрудники полиции и ФСБ провели обыски. Во время следственных действий . Официально причины визита силовиков не озвучиваются. Сами сторонники политика предполагают, что целью правоохранителей являются листовки, подготовленные к агитационному субботнику, который представители команды Навального собираются провести в ближайшие выходные в разных городах страны.

Обыски в штабе

Эту версию подтвердил житель Екатеринбурга Илья Белоус, написав признание в своем аккаунте в Facebook. «Товарищи, я должен признаться. Гуляли по Вайнера. Увидели, как в штаб Навального заносят коробки. Наверняка внутри госдеповские листовки с тезисами, которые суд уже признал клеветой, да призывы к незаконным акциям и госперевороту. Это я написал заявление в городское УВД с просьбой проверить, что хранят эти американские заговорщики в своём штабе», – сообщил он.

Трэш недели

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль из екатеринбурга, родившей сына. Он будет контролировать расследования двух уголовных дел, возбужденных в этой связи – по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет» и «Халатность». Соцработники выяснили, что у малыша не было даже свидетельства о рождении. Ребенка передали врачам, а затем – взрослому опекуну. Им стала бывшая жена отчима семиклассницы.

В ходе проверки выяснилось, что два года назад у девочки умерла мама. Школьницу после этого поддержал сын отчима. По предварительным данным, именно он стал отцом ребенка. То есть фактически у юноши была интимная связь со сводной сестрой. Ему может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Сейчас следователи проводят опросы родственников и знакомых школьницы, ее учителей и других свидетелей. Назначен ряд медицинских экспертиз. Кроме того, следователи продолжают расследование в отношении сотрудников органов системы профилактики.

Фото недели

В самом центре Екатеринбурга – города, принимающего Чемпионат мира по футболу – 2018 и претендующего на проведение Экспо-2025, вновь появилась .

В городском пруду понизили уровень воды на два метра. В администрации города такое решение объяснили подготовкой к реконструкции Макаровского моста. На обнажившемся дне горожане обнаружили горы бутылок, всевозможных оберток от чипсов и сухариков. Здесь же можно найти разный металлолом, пластмассу и т.д.

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Подобную картину наблюдали несколько лет назад, когда из Исети спускали воду для ремонта набережной. Тогда съемочная группа NDNews.ru сняла красноречивые кадры дна, где покоились автомобили, арматура, бочки и обычные отходы вроде пивных банок и стеклянных бутылок. Тут же нашли мертвую кошку.

Позитив

В Пионерском районе Екатеринбурга на этой неделе видели грязного и худого лисенка, который , вероятно, надеясь, что кто-либо из покупателей угостит его каким-нибудь лакомством. Позже маленького хищника обнаружили застрявшим в узком проходе между гаражами. Полицейские , чтобы осмотреть животное, определить возраст, пол и наличие возможных заболеваний. Выяснилось, что лисенку около трех месяцев, у него была ранена лапа. Его поместили во временное жилище. После того, как зверя вылечат, он будет выпущен в родную стихию.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Оставайтесь на позитивной волне и хорошо проводите выходные. Чем можно занять себя в субботу и воскресенье – читайте в еженедельном обзоре NDNews.ru «Weekend в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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