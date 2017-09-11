«Новые конфликты неизбежны»: муниципальная реформа в Свердловской области оказалась бомбой замедленного действия

Двоевластие в Богдановиче, «зависшие» выборы в Дегтярске, депутатский бунт в Нижней Туре – сегодня редкие муниципалитеты в Свердловской области могут провести конкурсы по избранию мэра без судебных исков и откровенного недовольства жителей. Почему «советская» система выборов оказалась мертворожденным проектом и как администрация губернатора попала в ловушку «ручного» управления – в материале NDNews.ru.

Напомним, отмена прямых мэрских выборов стала очередным витком масштабной реформы местного самоуправления, которая длится в России уже второе десятилетие. Эпохальные изменения Свердловская область провела в максимально короткий срок. В феврале 2015 года депутаты регионального заксобрания приняли закон, который предусматривал несколько форм избрания глав муниципалитетов – согласно ФЗ-131, местные депутаты могли сами сделать выбор. В том числе была закреплена норма об избрании мэра по конкурсной схеме. Сразу после этого в Свердловской области при активной поддержке администрации губернатора началась массовая кампания по переходу на «советскую» систему, когда главу избирает дума, а не население. Под шумок был принят областной закон, позволяющий выбирать глав крупных городов по конкурсу. При этом свердловские единороссы дали удивительное объяснение, почему муниципалитеты отказываются от всенародных выборов мэров, – якобы они неинтересны для избирателей.

В марте 2016 года в этом процессе была поставлена финальная точка. После того как Госдума передала регионам право закреплять форму выборов муниципальных глав, в Свердловской области прямые мэрские выборы сохранились только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Впрочем, судя по настроению нынешних руководителей региона, в будущем областные мегаполисы тоже могут перейти на конкурсную систему.

Между тем после тотальной отмены мэрских выборов в свердловских муниципалитетах то и дело вспыхивают скандалы. В Красноуфимске местная общественность была возмущена тем, что конкурсная комиссия тайно провела отбор кандидатов, та же история повторилась на выборах главы Каменского района. В Дегтярске конкурс по избранию мэра длится более 10 месяцев из-за судебных процессов и разногласий внутри конкурсной комиссии между представителями губернатора и местными депутатами.

Процесс избрания главы Нижней Туры также сопровождался скандалами и обращениями в суд. Первые конкурсные выборы были признаны несостоявшимися, так как ни один кандидат не набрал необходимого для победы числа голосов в думе. По результатам второго конкурса главой муниципалитета стал ставленник УГМК Алексей Стасенок. Часть нижнетуринских депутатов отказались признавать это решение законным и подали в суд, но дело было проиграно.

В Богдановиче давний конфликт между городской думой и мэром вылился в странную ситуацию двоевластия в городе, множеством судебных исков и беспрецедентным решением «Единой России» отозвать своих кандидатов с выборов.

В других городах конкурсные выборы мэров фактически превратились в формальность. Например, в Сысерти и Полевском победители конкурсов были известны задолго до голосования думы. Аналогичная ситуация произошла в Краснотурьинске, где депутаты почти год сопротивлялись переходу на «советскую» систему, но зимой этого года резко передумали под угрозой роспуска. В августе депутаты тихо «переназначили» мэра Устинова на последнем заседании созыва думы.

Опрошенные NDNews.ru политологи считают, что «советская» система выборов неизбежно будет порождать новые конфликты в свердловских муниципалитетах.

«ФЗ-131 предлагает самые разнообразные формы организации местного самоуправления. Может быть, «единый сильный мэр», как сейчас в Нижнем Тагиле, или «слабый» глава, который избирается населением и возглавляет местную думу (вариант Ройзмана в Екатеринбурге). В каждом муниципалитете свои политические традиции, и закон как раз предоставляет возможность выбирать наиболее подходящую управленческую модель. Но в Свердловской области муниципальная реформа обернулась кампанейщиной, все муниципалитеты по команде сверху перешли на один стандарт, на конкурсную схему. Такой универсализм, желание всех зачистить под одну гребенку вызывает неприятие у муниципалов – и это тревожный звоночек для области», – отмечает старший научный сотрудник института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин.

Ситуацию усугубляют поправки к областному закону, согласно которым доля представителей государства (назначенцев губернатора) в конкурсной комиссии увеличилась с 30% до 50%. То есть вмешательство государства в дела местного самоуправления стало еще больше. «Де-факто местное самоуправление уничтожается», – резюмирует собеседник агентства.

Политтехнолог Александр Пирогов считает «советскую» систему выборов абсолютно нежизнеспособной в современных российских реалиях: «За любой политикой стоит экономика и распределение коммерческих ресурсов. Местные группы влияния борются за власть, чтобы добиться преференций для своего бизнеса, чего не было в СССР, где была принята эта схема. При свободных открытых выборах эти группы влияния принимают на себя ответственность за возможный проигрыш и никому не могут предъявить претензии. При «советской» системе ответственность перекладывается на администрацию губернатора, ведь ее представители в конкурсной комиссии чаще всего обладают решающим словом при отборе кандидатов на должность мэра. То есть конфликты перекладываются на другой уровень принятия решения. По большому счету, все это ведет к тому, что администрация губернатора должна в ручном режиме заниматься всеми без исключения муниципальными выборами. Зачастую не имея возможности к компромиссу и диалогу, местные элиты пытаются навязать администрации того или иного кандидата, а выбор одного из двух заведомо конфликтен. Это мина замедленного действия».

По мнению эксперта, подоплекой скандалов во многих вышеперечисленных муниципалитетах является смена местных элит. Те, кто управлял городами по 15-20 лет, потихоньку уходят, и новые группы влияния начинают борьбу за доступ к ресурсам. И перекладывание ответственности на область только обостряет эти внутренние конфликты. «Все это может привести к серьезному управленческому коллапсу. Система неработоспособна и принесет большое количество проблем в будущем. Какой может быть выход? Если нельзя вернуть прямые выборы, можно как минимум скорректировать участие областной администрации в конкурсной комиссии. Но не знаю, насколько это поможет. «Советская» система – как мертвая лошадь, сколько ни пинай далеко не убежит», – добавляет Александр Пирогов.

«Изначально муниципальная реформа имела благую цель – повысить управляемость муниципалитетами. А на деле желаемая цель осталась не достигнутой. Выход только один – позволить муниципалитетам самим определять ту форму организации власти на местах, которая для них удобна. Областная власть на это не идет, потому что боится потерять управляемость, но на самом деле порождает новые конфликты на местах», – также отмечает Сергей Мошкин.

Вероятно, после муниципальных выборов 10 сентября Свердловскую область ждет еще одна волна политических кризисов в территориях. В Алапаевске, Первоуральске и Серове идут настоящие судебные войны между кандидатами за место в думах, которые изберут новых глав. В многострадальном Белоярском городском округе волокита с избранием мэра может создать угрозу для начала отопительного сезона. В Асбесте глава уже избран, но конфигурация политических сил будет сильно зависеть от итогов выборов в местную думу. Кроме того, до сих пор неразрешенными остаются конфликты в Богдановиче и Дегтярске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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