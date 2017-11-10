Дуэль Алексея Учителя за «Матильду», покушение на Ельцина и «оборотень в погонах». Итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели, делясь собственным видением основных событий.

Одним из основных информационных поводов стала годовщина Октябрьской революции. Это событие отмечалось по-разному, в том числе – попыткой поджога памятника Борису Ельцину.

Еще больше «огня» в ленты новостей добавил визит режиссера Алексея Учителя, задержание очередного «оборотня в погонах» и жуткие ДТП. Подробности – в традиционном обзоре нашего агентства.

Событие недели

7 ноября в России отметили круглую дату – 100-летие Октябрьской революции, о характере, смысле и значении которой историки продолжают дискутировать до сих пор. РИА «Новый День» посвятил революционным событиям 1917 года в России специальный материал о том, как Екатеринбург встретил вооруженный переворот в Петрограде. В тексте, дополненном важными историческими документами, в частности, рассказывается, почему уральская столица едва не стала центром сопротивления новой власти, какую роль в этом сыграл телеграф, что последовало за информационным вакуумом и как Городской пруд покрылся слоем спирта

Годовщину революции в уральской столице своеобразно отметил нацбол Игоря Щука, который пытался поджечь коктейлем Молотова памятник первому президенту России Борису Ельцину. Он неудачно поджег бутылку с горючей жидкостью, после чего был задержан полицейскими. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», а также административное производство – в связи с нелегальным пребыванием нацбола в России. Последнее обстоятельство стало причиной водворения Щуки в центр временного содержания иностранных граждан, где он будет ждать судебного разбирательства по уголовному делу.

В честь 100-летия Октябрьской революции в Екатеринбурге представители КПРФ организовали традиционное шествие с оркестром и песнями. Для этого пришлось перекрыть проспект Ленина.

Очевидцы рассказывают, что на мероприятии популярным стал современный социалистический косплей и ликбез. Особенное внимание среди участников привлек молодой клон Ленина и юные комсомолки, сделавшие заявление о Родине.

100-летие революции

Заявление недели

Режиссер Алексей Учитель представил екатеринбургской публике свою скандальную мелодраму «Матильда» и дал пресс-конференцию. Он прокомментировал конфликт с Натальей Поклонской, который многие считали хорошим пиаром для фильма. Учитель это опроверг, отметив, что многие потенциальные зрители испугались идти в кино. Учитель также сообщил, что в курсе инцидента в Екатеринбурге, когда Денис Мурашов устроил взрыв в кинотеатре «Космос», протестуя против «Матильды» и знает о существовании царебожников. «Наша история с фильмом показала, что очень много мути поднялось… И то что я называю агрессивным православием. Мне кажется что они позорят православие и всю православную веру. И этот факт конечно ужасен».

Что еще говорил режиссер о православии, Николае Втором и терроризме, можно посмотреть на видео.

Учитель о террористах и православных

Отметим, что во время визита в уральскую столицу Учитель вдобавок принял вызов на дуэль от посмотревшего фильм «Матильда» почетного полярника и стал свидетелем эвакуации кинотеатра «Салют», где шел показ его киноленты.

Скандал недели

Сотрудники ФСБ на этой неделе задержали начальника ОэБ и ПК УМВД Екатеринбурга Игоря Гайдакевича-Соколюка, ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Силовика не стали заключать под стражу, а после допроса отпустили под подписку о невыезде. По некоторым данным, он пошел на сделку со следствием. Официальных комментариев от Следственного комитета по сути уголовного дела до сих пор не последовало. В ряде СМИ проходила информация о том, что Гайдакевича-Соколюка задержали в момент, когда ему пытался передать взятку представитель адвокатского сообщества.

Жесть недели

Жители уральской столицы утром 8 ноября стали свидетелями жуткого ДТП на улице Объездной, где Nissan на большой скорости врезался в стоявший на обочине большегруз Volvo с прицепом. В салоне легковушки кроме водителя находился двухмесячный ребенок.

В результате аварии платформа автоприцепа буквально прорезала кабину «японца» до задних сидений. Спасателям пришлось по кускам разрезать искореженный автомобиль, и извлекать водителя. К счастью, он и ребенок уцелели.

Видео недели

Жители села Аятского пожаловались на то, что их населенный пункт обложили горами куриного помета. Теперь они задыхаются от вони и боятся инфекций. Отходы жизнедеятельности птиц в силосные ямы ежедневно тоннами привозят КамАЗами. Водители грузовиков сообщили, что помет везут с птицефабрики «Среднеуральская». Местные жители обратились с заявлением в прокуратуру, указав, что весной ядовитые для животных и растений фосфаты затопят огороды и реку, из которой ведется питьевой водозабор Режа.

В поселок свозят помет с птицефабрики

День полиции в цирке – ФОТО недели

Сегодня в Екатеринбурге празднование Дня сотрудника правоохранительных органов прошло в цирке. Командовал парадом директор цирка и, как он сам себя аттестовал, «большой друг нашего любимого управления» Анатолий Марчевский. Его подчиненные спели гимн полицейским, который сами же и сочинили. Лучших правоохранителей наградили и порадовали ценными подарками. Побывавшиее на церемонии отмечают, что участники торжеств были очень серьезны, что для цирка – большая редкость.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

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