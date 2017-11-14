На ЧМ-2018 болельщики купили более 600 тысяч билетов, 16 ноября продажи возобновятся

На сайте FIFA 16 ноября текущего года возобновятся продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (по жеребьевке из почти 3,5 млн поданных заявок). «Спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов, поэтому была проведена жеребьевка. Кроме того, FIFA выявила ряд заявок на билеты, которые не могли быть допущены для участия в жеребьевке. Например, заявки на билеты на матчи команд, которые не квалифицировались на ЧМ-2018, а также заявки, поданные с нарушением общих правил (не более 4-х билетов на один матч, не более 7 матчей)», – сообщили сегодня нашему агентству в пресс-службе FIFA.

57 процентов билетов получили болельщики из России, оставшиеся 43% – иностранцы. Это граждане США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.

В рамках следующего периода продаж, который начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на FIFA.com/bilet. Заявки будут обрабатываться моментально, билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты.

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года.

«Было отрадно наблюдать столь существенный интерес к турниру со стороны российских и иностранных болельщиков. Лишь нескольким командам осталось пробиться в финальную часть, и мы снова ожидаем увидеть высокий спрос на билеты с возобновлением продаж в этот четверг», – сказал глава билетного департамента FIFA Фальк Эллер.

Билеты 4-й категории, которая зарезервирована исключительно для резидентов РФ, не будут доступны для приобретения в рамках следующего этапа продаж в порядке живой очереди. Это связано с тем, что все билеты 4-й категории из квоты, доступной для продажи на данный момент, были распределены болельщикам в рамках предыдущего периода.

Напомним, самые дешевые билеты обойдутся в 1280 рублей для россиян, иностранцам придется заплатить от 105 долларов. Самый дорогой билет на обычный матч группового этапа будет стоить 12,6 тысяч рублей, самый дорогой билет на матч открытия – 33 тысяч рублей. Билеты на встречи стадии плей-офф обойдутся в сумму от 2240 до 4480 рублей. Самый дешевый билет на финал будет стоить 7040 рублей, самый дорогой – 66 тысяч. При этом FIFA предлагает приобрести пакеты билетов: на матч определенной команды (от 3 до 7 матчей), либо на матчи на определенном стадионе (исключая матчи открытия, полуфинала и финала).

Матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно – в настоящее время продолжается отборочный турнир ЧМ-2018. Для посещения матчей необходимо будет получить паспорт болельщика.

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