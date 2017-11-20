Прокуратура внесла представление губернатору Куйвашеву из-за работы с отходами

В Свердловской области утилизируется и оббеззараживается менее 50 % отходов производства и потребления. Коммерсанты, уличенные в загрязнении земель, получают штрафы и уголовные дела. Но виноваты в сложившейся ситуации не только они. Прокуратура потребовала разобраться с нормативными актами в сфере обращения с отходами и технологиями их переработки у органов власти. Губернатор Евгений Куйвашев получил представление от надзорного органа.

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области», ежегодно в регионе образуется около 180 млн тонн отходов производства и потребления, из которых утилизируется и обезвреживается менее 50 %. По итогам прокурорской проверки вскрылись пробелы в нормативно-правовом регулировании вопросов по работе с отходами. «В частности, до настоящего времени не утверждены: региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления и иные предусмотренные федеральным законодательством нормативные правовые акты. Разработанная в 2016 году территориальная схема обращения с отходами в Свердловской области не отвечает предъявляемым требованиям, поскольку в составе ее опубликованного варианта отсутствует картографическая основа, топографо-геодезическая подоснова, космо- и аэрофотосъемочные материалы территорий. В регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов, что способствует увеличению объемов накопленного экологического вреда», – отмечают в надзорном ведомстве.

Кроме того, некоторых коммерсантов обязали изменить свои порядки в обращении с отходами. Так, в Первоуральске арендатор лесного участка ООО «Форвест» и компания, эксплуатирующая незаконный полигон отходов ЗАО ПКП «Сталь Маркет», выплатят по 426 тысяч в качестве возмещения экологического вреда. Обе организации вместе с администрацией города до 31 декабря 2018 года должны провести рекультивацию земель под мусорной свалкой.

За аналогичные нарушения в Верхней Пышме и Верхнем Тагиле органами предварительного расследования в 2017 году возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли». В поселке Красном, по данным прокуратуры, все-таки прекратили свалку отходов в лесу.

Екатеринбург, служба информации

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