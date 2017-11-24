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NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2017, 17:20 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Куйвашев пиарится за счет Гнойного, Шадрин – за счет Путина. Итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Куйвашев пиарится за счет Гнойного, Шадрин – за счет Путина. Итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Губернаторские попытки баттлов, трагедия со сгоревшими заживо полицейскими, новые заявления генерала, которого назначили главой парка и курьезная история о том, как живому уральцу выдали свидетельство о смерти – читайте о самых интересных событиях недели в обзоре агентства.

Тема недели

В начале недели в Екатеринбург с презентацией альбома приехал рэпер Гнойный (он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова). И в начале концерта он обратился к зрителям с приветствием: «Рад оказаться в столице СПИДа, наконец-то!».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не удержался и ответил рэперу в своем инстаграме: «С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург «столицей СПИДа…» Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Чуть позже заработать «бонусы» на хайповой теме решил и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Рэпер Гнойный приехав в гости назвал Екатеринбург «Столицей СПИДа». Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный- действительно, гнойный…», – сочинил Ройзман.

Но оказалось, что тема на этом не исчерпана. После визита в Екатеринбург рэпер отправился в Челябинск. Изобретать велосипед не стал – и назвал столицей СПИДа Челябинск, своеобразно извинившись перед Екатеринбургом. В соседнем регионе решили в долгу не оставаться. «Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб, Скажи нам просто сорри за то, что был так груб». Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш, И там, где рубишь кэш, запиливаешь трэш», – написал в телеграм-канале пресс-секретарь челябинского губернатора Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин.

Заявление недели

На этой неделе директор ЦПКиО Роман Шадрин снова организовал «прямой эфир» на своей странице в инстаграме. И вновь не обошлось без спорных заявлений. К примеру, он сообщил, что свой пост не покинет, несмотря на собранные тысячи голосов в пользу его отставки. «За Путина тоже подписи собирают и что?», – сравнил генерал-майор.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Впрочем, кладезем невероятных заявлений стало его интервью изданию The Village. Оказалось, после того, как он закончил миссию на Украине и вернулся в Екатеринбург, ему на выбор предложили возглавить какой-нибудь МУП: ТТУ, «Спецавтобаза», парк... Я подумал, что и так всю жизнь с железками вожусь, и захотел попробовать себя в каком-то другом плане. И согласился на парк», – сообщил Шадрин.

Трэш недели

Жуткая трагедия произошла во вторник на трассе близ города Полевской. Сотрудники ДПС преследовали пьяного гонщика, но их машина перевернулась и загорелась. В огне погибли два 25-летних сотрудника полиции. Событие стало одним из самых обсуждаемых на неделе, но общественность разделилась на два лагеря – одни искренне сочувствуют родственникам и друзьям скончавшихся гаишников, другие ставят вопрос о компетентности дорожных полицейских, их профессиональных навыках.

Водителя, в погоне за которым погибли два сотрудника ДПС, выпустили из ИВС

Против пьяного водителя, которого в итоге остановил третий экипаж ДПС, возбудили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения» и уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Видео недели

А в Алапаевском районе массово гибнут коровы – точнее, их убивают из-за подтвердившего туберкулеза. Жители пяти сел оказались на грани выживания из-за карантина – им не платят зарплату, поддержки от государства нет, а забой и перевозку туш они обязаны оплачивать сами. «Мы в шоке, перспектив никаких», – говорят сельчане.

Коров убили, денег нет

Фото недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Администрация Екатеринбурга на этой неделе выкинула фортель. Ранее чиновники проиграли два суда гаишникам из-за выделенных полос на улицах Розы Люксембург и Малышева. На последней, в частности, в три раза повысилось число аварий, автомобилисты, поворачивающие направо, были вынуждены делать это со второго ряда, когда по крайнему правому ряду ехали прямо автобусы (и автомобилисты-нарушители). Суд обязал мэрию знаки убрать.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Но чиновники не растерялись и нашли выход – вместо выделенок они повесили вдоль правой полосы знак 3.1 («Въезд запрещен», в простонародье «кирпич»). Общественному транспорту под него въезжать можно, а вот личному – нет. Ну, а чтоб не было проблем с правым поворотом – его просто отменили, закрасив стрелку на знаках.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Курьез недели

Курьезная и дикая история произошла в Качканаре. Живой и абсолютно здоровый 37-летний Вячеслав, чью могилу можно теперь найти на городском кладбище, по документам теперь не существует. И тот факт, что он жив, ему придется доказывать в суде.

Новый День: Православные скауты устроили субботник на кладбище (ФОТО, ВИДЕО)

А началось все с пожара в доме, где он проживал. В огне кто-то погиб, очевидцы рассказали полицейским и пожарным, что одним из сгоревших был Вячеслав. Он в ту же ночь разговаривал с полицейскими, объяснил, что он жив, но сарафанное радио уже заработало… В итоге его сына пытались отправить в детдом как сироту, его отцу сердобольные предлагали помощь с похоронами, в конце концов, на кладбище на одной из могил появились его имя и фото. Читайте подробности этой невероятной истории.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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