Пришел час расплаты: Куйвашев платит по счетам УГМК. Из бюджета области

Сегодня профильный комитет заксобрания одобрил во втором и третьем чтениях проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Несмотря на то, что заседания согласительной комиссии были открытыми, остались вопросы: почему одни муниципалитеты явно ходят у правительства «в любимчиках», а другие – нет. Определенные предположения по этому вопросу у наблюдателей возникли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ко второму чтению доходная часть казны была увеличена на 3,8 млрд рублей, расходная – на 4,1 млрд рублей (с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета).

В работе согласительной комиссии приняли участие депутаты, члены правительства, делегаты от муниципалитетов, а также крупного бизнеса. Наиболее активно на всех без исключения рабочих группах свои интересы отстаивали представители УГМК: экс-депутат, а ныне советник гендиректора по общим вопросам Галина Артемьева, а также действующий депутат и руководитель «УГМК-Агро» Илья Бондарев. Название «столицы» холдинга, Верхней Пышмы, и других городов его присутствия звучало чаще, чем упоминания других муниципалитетов. Результатом этого стало выделение им десятков миллионов дополнительных средств уже сейчас, а также блестящие перспективы после корректировки бюджета в 2018 году. Другим территориям повезло заметно меньше.

Например, почти миллиард рублей в 2018 году и плановом периоде Свердловская область потратит на строительство трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. 590 млн. рублей на выкуп земель и на строительно-монтажные работы было предусмотрено уже к первому чтению бюджета. После балансировки в бюджете 2018 года сумма расходов на строительство трамвайной линии в Верхней Пышме и Асбесте увеличилась на 107,8 млн рублей, а на плановый период в расходных обязательствах Екатеринбурга и Верхней Пышмы было предусмотрено еще 362,7 млн рублей на прокладку линии.

Дополнительные 74 млн рублей будет выделено на развитие и обеспечение деятельности систем фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Компания «УГМК-Телеком», которая в уходящем году уже работала по такому госконтракту, надеется продолжить выгодное сотрудничество: существенная доля от взимаемых штрафов идет в карман не государству, а оператору. Добавим, что изначально компания просила даже не 74, а 582 млн рублей.

Еще 10 млн рублей УГМК получит на пересчет запасов комплексных руд Волковского месторождения. Эту сумму, как было заявлено на рабочей группе, компания планирует вскоре вернуть.

Это только те суммы, которые вошли в итоговый протокол согласительной комиссии. Но, как рассказал сегодня председатель бюджетного комитета Владимир Терешков, к третьему чтению бюджета будет подготовлено развернутое постановление, куда будут включены все предложения, одобренные на рабочих группах. Они будут профинансированы по итогам исполнения бюджета. «Понятно, что пока эти предложения будут указаны без цифр, потому что цифры меняются, но все предложения учтены», – добавил Терешков.

Среди этих предложений существенная часть тоже касается городов присутствия УГМК. Например, планируется направить ожидаемые федеральные средства на строительство школы на 500 мест в Ревде и детского сада на 135 мест в Красноуральске. На этом особенно настаивала в ходе заседания рабочей группы Галина Артемьева. Сотни миллионов рублей планируется выделить на продолжение строительства роддома в «медной столице», тогда как другие объекты здравоохранения, например, детская многопрофильная больница в Нижнем Тагиле, десятилетиями стоят недостроенными. Добавим, что если роддом и детские сады еще можно назвать объектами первостатейной важности, то еще одна «хотелка» Верхней Пышмы – строительство Дворца самбо – уже таковой не выглядит. Тем не менее, город попросил учесть его заявку на строительство Дворца самбо общей стоимостью 558 миллионов рублей. Ко второму чтению бюджета минфин согласился выделить на этот объект только 0,5 млн рублей, но к вопросу обещали вернуться в будущем году. А вот другой спортивный объект – общежитие для училища олимпийского резерва в Екатеринбурге – пока остался без финансирования. Как было сказано на рабочей группе, «прорабатываются различные варианты софинансирования», но пока на эти цели не заложено ни копейки. Напомним, строительство общежития понадобилось в связи с тем, что Верхнепышминский филиал училища в этом году был ликвидирован: на его месте будет создана новая школа. Школа срочно понадобилась из-за бурного роста числа новостроек в вотчине УГМК. «Верхняя Пышма, конечно, хороший город, но и другим тоже как-то жить надо», – вздыхали в коридорах члены согласительной комиссии.

По мнению экспертов, объясняется это просто. «Не секрет, что Андрей Козицын активно помогал Евгению Куйвашеву на губернаторских выборах. Думаю, что теперь он воспользовался этой ситуацией и пролоббировал свои интересы. Фигур, сопоставимых с ним по лоббистским возможностям, в регионе нет. «Синара», ТМК – тоже крупные игроки, но в данном случае их возможности гораздо скромнее», – считает один из уральских политологов.

Екатеринбург, служба информации

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