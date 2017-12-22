Восстание машин, самый гуманный суд в мире и «корявенькая эстетика» – итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Завершается предпоследняя неделя 2017 года. Жителям Свердловской области она запомнится внезапным бунтом кассовых аппаратов, по-новогоднему милосердными решениями судов и внезапными разоблачениями нерадивых руководителей. Все это и многое другое – в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели: предновогодний бунт кассовых аппаратов

С небывалым явлением столкнулись 20 декабря магазины и АЗС в Свердловской области. Произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов «Штрих-М» – одних из самых распространенных в России. Ранее о подобной проблеме сообщали из Владивостока, Новосибирска и Барнаула. Речь шла о фискальном регистраторе «Штрих-М -01Ф», который записывает и хранит данные, которые затем передаются в налоговые органы.

Один из свердловских коммерсантов прокомментировал: «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?». Пока ритейлеры подсчитывают убытки, эксперты указывают на несовершенство системы – если не появятся дублирующие программы, которыми можно будет оперативно воспользоваться в случае сбоя основной, подобные технические коллапсы в торговле могут повториться.

Тренд недели: самый гуманный суд в мире

В начале этой недели сразу несколько подсудимых смогли порадоваться гуманности уральских судов. Так, в понедельник стало известно о том, что уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко прекращено. Это было связано с истечением срока давности уголовного преследования. Напомним, бывшего чиновника обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности.

Кроме того, был отменен приговор бывшему заместителю главы Белоярского городского округа Сергею Прохоренко, осужденному за взятку. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной осужденным, было решено направить дело на повторное рассмотрение в Белоярский районный суд иным составом. Напомним, по версии следствия, Прохоренко получал взятки от одного из бизнесменов Белоярского за подряды на строительство газовых котельных. В общей сложности в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика частями свыше 3,3 млн рублей. Чиновника приговорили в июне этого года к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей.

Еще не вынесен приговор по делу двух мужчин, чьи собаки загрызли насмерть 7-летнюю девочку в деревне Пальмино, – процесс завершится 29 декабря. Но уже известно, что гособвинение запросило для мужчин всего 2 года ограничения свободы. Семья погибшей девочки настаивает на реальном сроке.

В больницу вместо колонии отправят Дениса Мурашова, который в сентябре из-за ненависти к фильму «Матильда» поджег ККТ «Космос». Суд решил отправить Мурашова на принудительное лечение. До перевода в больницу он останется под стражей. Кроме того, как огласил судья, все улики – доски, бутылки, газовые баллоны и прочее – необходимо уничтожить.

Заявление недели: «Корявенько получилось»

На этой неделе в екатеринбургской городской думе наконец обсудили резонансную тему деятельности героя России Романа Шадрина на посту директора ЦПКиО имени Маяковского. Депутатов больше всего интересовало, как на Аллее Ратной Славы появились памятники, похожие на могилы. Выяснилось, что их установка была личной инициативой Романа Шадрина, а проект он ни с кем не согласовывал. «Я согласна, что к эстетике есть вопросы. Вышло немного корявенько. Но по идеологии вопросов нет. Что плохого в том, когда герой России имеет свою точку зрения? Вот говорят о собранных 2,5 тысячи подписей за отставку директора парка. А я могу сказать, что парк ежегодно посещают 2,5 миллиона человек, и у них другое мнение», – заявила начальник управления культуры Татьяна Ярошевская.

Скандал недели: объект федерального значения оказался не готов к открытию

В Свердловской области назревает скандал, связанный с созданием Межрегионального центра компетенций. Площадка должна была появиться в регионе для подготовки местных студентов к мировому чемпионату World Skills Competition – 2019 в Казани. Однако по факту едва ли в свердловском МЦК, на создание которого выделили сотни миллионов рублей из бюджетов разных уровней, можно будет готовить будущих чемпионов. Просто потому что тренировочный полигон еще не готов. И вряд ли он откроет свои двери в ближайшие месяцы. Доступ в тренировочное помещение закрыт, несмотря на существовавшую договоренность об экскурсии для журналистов. Как оказалось, это личное распоряжение и.о. директора УПК-МЦК Николая Десятова. Он отказался давать нашему агентству какие-либо комментарии по этому поводу и буквально выставил представителей прессы за двери.

Видео недели: березовская пенсионерка живет в темноте и холоде

В Березовском разворачивается общественная кампания по спасению старушки, живущей в старом доме при минусовых температурах. Свет и газ в избе отключены, в окна виден иней на стенах спальни. При этом журналистам пенсионерка заявила, что не желает, чтобы ее спасали.

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Фото недели: купание желтого «коня»

Вечер пятницы порадовал зевак необычным зрелищем: в Екатеринбурге уже несколько часов продолжаются работы по спасению утонувшего в реке экскаватора.

Коллеги незадачливого водителя с суши комментируют ситуацию нецензурно и без конкретики. Ремонтная бригада на затопленной машине шутит, что возле «Клевер парка» появилась новая достопримечательность. Судя по всему, механики пытаются «оживить» двигатель после гидроудара.

Трэш недели: одинокая старушка бомбардирует соседей фекалиями из окна

Жутковатая история разворачивается в одном из домов на улице Большакова в Екатеринбурге. Как рассказали жители дома, их пожилая соседка живет одна и не способна оплачивать коммунальные услуги. В результате она предпочитает избавляться от продуктов жизнедеятельности, открывая окно и бомбардируя фекалиями окрестности. Общаться с кем-либо – даже с представителями коммунальных служб – пенсионерка отказывается. Вместе с тем у женщины есть и сочувствующие в подъезде, которые стараются помогать ей в уборке и объясняют, что бабушке требуется медицинская помощь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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