Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приедет в Екатеринбург

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин скоро приедет в Свердловскую область с предвыборным визитом.

Как рассказал РИА «Новый День» первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, кандидат планирует приехать в Екатеринбург 1 февраля. В программе визита – поездка на одно из промышленных предприятий Первоуральска, большая пресс-конференция и встреча со сторонниками.

Напомним, до него в Екатеринбурге побывали уже три потенциальных участника президентских выборов: в декабре на Урал приезжали Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Павел Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты на съезде КПРФ 23 декабря. Наблюдатели назвали это решение историческим – впервые в президенты от КПРФ идет беспартийный. Глава компартии Геннадий Зюганов по его просьбе возглавит Совет народно-патриотических сил, который станет избирательным штабом. В пятницу, 12 января, ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты.

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