Гибель уральцев в Сирии, злополучный капремонт и подарки полицейским – итоги недели в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» традиционно подводит итоги рабочей пятидневки, которая была насыщена скандалами. Боевые сводки из далекой Сирии обернулись трагедией для нескольких свердловских семей, потерявших мужей-ополченцев.

В Екатеринбурге новые огрехи капремонта – на семью в жилом доме обрушился потолок, и следователям придется разбираться с подрядчиком. Зато теперь ясно, что думают об Урале перуанцы. Обо всем самом интересном – в нашем обзоре.

Тема недели: в Сирии под обстрелом американских сил погибло несколько свердловчан

Гибель бойцов частной военной компании «Вагнера» в результате авиаудара американской антитеррористической коалиции 7 февраля в Сирии стала одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе. Точные данные о погибших россиянах разнятся – от пяти человек до свыше двухсот.

Родные о гибели уральцев в Сирии

В понедельник появилась информация, что жертвами боевых столкновений стали три уроженца Асбеста, к концу недели источники сообщили о еще двух убитых выходцах из Свердловской области. Родственники ополченцев рассказали съемочной группе РИА «Новый День», как узнали о гибели близких. По словам Елены Матвеевой, потерявшей мужа, в Сирии воюет не меньше тридцати свердловчан: девять из Асбеста, остальные из Кедровки и других районов области. Также журналистам удалось пообщаться с человеком, который курирует военных добровольцев с Урала. С его слов, бойцов вербуют на тренировочных базах, а потом перекидывают в Сирию. За погибших родственникам выплачивается компенсация. Собеседник агентства назвал цифру 3 миллиона рублей.

МИД России сделал официальное заявление о бойне в районе Хишама только в пятницу. «По предварительным данным, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России, есть и пострадавшие», – сообщила пресс-секретарь Мария Захарова журналистам.

Треш недели: в доме на Уралмаше во время капремонта крыши обрушился потолок

В четверг вечером в жилом доме в переулке Суворовском в Екатеринбурге рухнули потолочные перекрытия, под завалы попали пенсионер и его двое внуков 2 и 9 лет. Детей в итоге увезли в больницу. Эвакуированные из подъезда жильцы разъехались по родственникам, так как резервного жилья им пока не предоставили. Как выяснилось, потолок дома провалился под тонной шифера, которую складировали на чердаке работники подрядной фирмы, проводящей ремонт кровли. Соседи пострадавших рассказали журналистам, что ЧП было неизбежным – точно также эти работники складывали шифер в других домах, и потолки прогибались под тяжестью.

Обитатели дома о ЧП

Сейчас причины случившегося будут устанавливать следователи – возбуждено уголовное дело по статье ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В Свердловском фонде капремонта сообщили, что работы в пострадавшем доме проводила компания «ЭнТиС-Учет». По условиям договора, заключенного в декабре 2017 года, к подрядчику не будут применяться штрафные санкции. При этом фирма несет полную ответственность перед жителями дома.

Дикость недели: суд посчитал мать приемных детей мужчиной из-за блога и мастэктомии

История екатеринбурженки Юлии Савиновской, у которой органы опеки отобрали приемных детей, приняла неожиданный поворот. Суд поддержал позицию опеки и указал главную причину, почему Юлия не может воспитывать детей. «Судья считает, что она позиционирует себя как мужчина и состоит в браке с мужчиной. Она удалила грудь, и вела блог от имени трансгендера. Грубо говоря, судья признает их брак, Юлии с ее мужем – однополым. А в однополом браке дети воспитываться не должны, так как это противоречит законодательству нашей страны, традициям, менталитету общества», – привел аргументы мотивировочной части решения суда адвокат Савиновский Алексей Бушмаков. Женщина будет обжаловать этого решение.

Теперь органы опеки добиваются возбуждения уголовного дела в отношении матери по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.

Видео недели: свердловские полицейские получили 239 освященных машин

В понедельник с утра площадь 1905 года оказалась заполнена новенькими полицейскими автомобилями. Подарок служителям закона сделал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, машины оплачены из областного бюджета. В торжественном мероприятии также принял участие священник, который провел обряд освящения полицейского транспорта. К удивлению многих, в молитве, в том числе, звучали и призывы простить «беззаконие наше».

Машины для полиции

Фото недели: облупившийся Цирк ждет ремонта

Фасад Екатеринбургского цирка в этом году отремонтируют впервые за 38 лет существования здания. Из областного бюджета на это выделено 100 миллионов рублей. Денег хватит только на наведение внешнего лоска: очистка стен, реставрация барельефов, ремонт ажурного купола. Сегодня цирк снаружи действительно выглядит не очень презентабельно: штукатурка сыпется, барельефы заросли грязью, сквозь решетки растет трава.

Курьез недели: Екатеринбург стал «самым большим и холодным городом Сибири»

В преддверии Чемпионата мира по футболу все больше иностранных журналистов обращают внимание на Екатеринбург. В репортаже перуанского телеканала America-TV корреспонденты дали такую краткую характеристику нашему городу: «самый большой в Сибири», холодный, и в нем живет много ортодоксов, то есть православных. Репортеры побывали на железнодорожном вокзале, прогулялись по центру Екатеринбурга, у Ельцин-центра, где обратили внимание на памятник первому президенту России. И, конечно, осмотрели футбольную арену. Стадион они охарактеризовали как «советский» и очень удивились временным трибунам, которые «почему-то находятся не внутри, а снаружи». А еще иностранцев удивила местная кухня, в которой они надеялись найти свои национальные блюда.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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