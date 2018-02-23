Учителя не велят школьницам любить Грудинина, а что Титов? Итоги недели в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург (Новый День, служба информации РИА «Новый День») Короткая рабочая неделя в Екатеринбурге была насыщена казусами, сплетнями и активной общественной борьбой. Не обошлось без трагедий. РИА «Новый День» представляет итоги недели в Екатеринбурге.

ЧП недели случилось в воскресенье, 18 февраля.

При пожаре на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге погибли дети. Из горящей квартиры на первом этаже пожарные на руках вынесли пять человек, в том числе троих детей, двое из которых, к сожалению, были уже без признаков жизни. Их родителей сотрудникам МЧС удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Темой недели стали выборы.

Россияне наконец дождались дебатов и роликов. И то, и другое в соцсетях отнесли скорее к неудачным юмористическим поделкам, нежели к проявлению реальной политической борьбы. Жириновский с экрана пообещал электорату большие квартиры, но зрители обратили внимание, как он постарел. Грудинина с его совхозом мечты окрестили «Дракулой в Диснейленде» и «отмытым колхозником дядей Петей». А кандидат Титов удивил даже видавших всякое политологов слоганом: «А что Титов?». «Если бы у рекламы было дно, то оно было бы пробито», – прокомментировал ролик политолог Анатолий Гагарин. В общем, смеяться и плакать над развернутым обзором – здесь.

А что касается дебатов, то на них два эфира подряд солировал представитель КПРФ. Оппоненты «олдкоммунистов», партия «Коммунисты России» во вторник дебаты прогуляли. Второй раунд «президентских» теледебатов на «4 канале» тоже прошел в режиме сольного концерта: представители партий «Гражданская инициатива» (кандидат Ксения Собчак) и «Коммунисты России» (Максим Сурайкин) не явились. Единственным участником стал Иван Волков, доверенное лицо кандидата от Российского общенародного союза Сергея Бабурина.

Логичным итогом унылой политической борьбы этой недели стала новость о школьнице, наказанной за рисунок с Грудининым. Руководство пышминской школы устроило среди детей конкурс под названием «Я рисую выборы, я делаю свой выбор». При этом весь 7 «В» класс почему-то нарисовал кандидата в президенты Владимира Путина, за исключением одной девочки, изобразившей Павла Грудинина.

Скандалом недели в очередной раз стала обрастающая нелепостями история с уничтожением городской телебашни.

В понедельник с совещания в мэрии журналистам утекла информация о том, что 23 февраля будет остановлено метро на два часа. Якобы в это время будет произведен взрыв. Уже к обеду чиновники, подтвердившие новость, от нее открещивались. В УГМК два дня подряд выступали с заявлениями, что снос объекта по-прежнему запланирован на «после выборов». Разогретая слухами общественность не оставила незамеченным факт исчезновения телевышки с карт Яндекса. Поднялся шум, администрация сервиса сделала мгновенные выводы и уже на следующий день башню в приложение вернули. Что не помешало присоединиться к «движухе» очередным активистам, снявшим не очень понятный ролик: «Башня, не болей».

И, наконец, вчера стало известно, что одно из ведущих информационных агентств мира – Reuters – опубликовало большой материал о предстоящем сносе екатеринбургской телебашни. «Грандиозный недострой времен советской эпохи снесут, несмотря на протесты горожан», – отмечается в статье. В тот же день в Управлении Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области заявила, что заморозит снос башни сроком до 90 дней.

Фото недели также посвящено странной президентской кампании – 2018.

В Екатеринбурге установили билборд, на котором поместили портреты сразу двух кандидатов в президенты – Владимира Путина и Ксении Собчак.

Самым популярным видео прошедшей недели стал мини эксперимент агентства с купюрами номиналом 200 рублей. Мы проверили сообщения читателей о том, что с новыми деньгами не дружат банкоматы Сбербанка. Оказалось, что это правда, но в банке нам сообщили, что скоро перенастроят аппаратуру.

Новые купюры

Екатеринбург. Другие новости 23.02.18

В Екатеринбурге с балкона выпал мужчина. / «Обязательно жахнем!» Конкурс РИА «Новый День» и ДОСААФ на знание армейских фильмов. / Смертельная работа: на уральских предприятиях стали чаще гибнуть женщины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»