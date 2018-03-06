«И вот опять...» Свердловские эсеры и коммунисты создадут коалицию на выборах в гордуму

Перед выборами в городскую думу Екатеринбурга может быть создана коалиция как минимум из двух оппозиционных партий.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском отделении «Справедливой России», о такой возможности рассказал сегодня на расширенном заседании региональной палаты депутатов СР в Свердловской области депутат заксо Андрей Жуковский. По его мнению, возможно достижение определенных соглашений с КПРФ и ЛДПР. При этом собственные планы СР достаточно амбициозны – получить в сентябре восемь мандатов: четыре – по партийному списку и четыре – по одномандатным округам.

Первый секретарь СРО КПРФ Александр Ивачев подтвердил РИА «Новый День» факт переговоров со справороссами. Он считает, что оппозиционные партии вполне могут достичь определенных договоренностей и поделить одномандатные округа Екатеринбурга, в которых будут выставлять наиболее сильных кандидатов. Сколько мандатов планируют собрать в сентябре коммунисты, Ивачев прогнозировать не стал, так как, по его словам, до сих пор нет ясности – будут ли изменения в самой схеме выборов. В настоящее время ЕГД, напомним, состоит из 18 одномандатников и 18 «списочных» депутатов. По одной из версий, к лету могут быть приняты изменения, которые снизят долю списочников до 10 человек, что затруднит проход в думу кандидатов от оппозиции.

Добавим, что координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев, в свою очередь, заявил, что либерал-демократы ни в какие коалиции ни с кем не вступают. Ранее депутат Госдумы РФ Игорь Торощин сообщил, что «соколы Жириновского» рассчитывают получить пять мандатов в ЕГД.

Напомним, незадолго до выборов губернатора Свердловской области в 2017 году «эсеры» также заявляли о переговорах с другими партиями и даже анонсировали выдвижение единого кандидата от оппозиции. Таким кандидатом выражал желание стать Александр Бурков, но достичь договоренности не удалось. По версии эсера, «губернаторы испугались единого кандидата от оппозиции и побежали на Старую площадь». В результате кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов, коммунист Алексей Парфенов – 11,64%, «эсер» Дмитрий Ионин – 9,06%, «жириновец» Игорь Торощин – 5,40%. Около 4% набрали кандидат от «Зеленых» Константин Киселев и «пенсионер» Дмитрий Сергин.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

Свердловское заксо начало работать в авральном режиме. Официальная причина – деньги. / Екатеринбургские студенты отметили зарядкой последний отсчет до футбольного чемпионата мира (ВИДЕО). / Екатеринбургский депутат-прогульщик Евгений Боровик скрылся во Франции от уголовного дела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»