Итоги недели: все самое интересное на NDNews.ru

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги праздничной недели. Несмотря на то, что рабочих дней было всего три, она получилась насыщенной событиями.

Тема недели

Главной темой недели стал надвигающийся праздник – Международный женский день, в честь которого рабочая пятидневка была сокращена до трех дней. К празднику в Екатеринбург привезли 160 тонн цветов: роз, хризантем, гербер и тропических растений. В зоопарке выбрали первую красавицу – ей, по итогам голосования, стала ягуарунди Адель. Сотрудники МЧС перешли в режим повышенной готовности, а представители других ведомств воспользовались поводом и поздравили женщин – кто во что горазд. Например, сотрудники ГИБДД, по традиции, останавливали машины с дамами за рулем и дарили им тюльпаны, бойцы ОМОНа, работники ГУ МВД России по Свердловской области и регионального управления СКР сняли поздравительные видео.

Поздравления силовиков

Надо отметить, что многие забыли, что 8 Марта изначально был праздником в честь эмансипации женщин. О том, как боролись за равные права на Урале еще до революции и сразу после нее, читайте в специальном материале «Нового Дня».

Событие недели

Во вторник Свердловскую область посетил президент России Владимир Путин, который побывал в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе и в Екатеринбурге на совещании, посвященном образованию. Из-за визита в обоих городах были приняты серьезные меры безопасности. С пути следования кортежа увозили припаркованные автомобили, а на трассе между двумя городами выставили огромное количество полицейских. Из бонусов – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле почистили дороги.

Сам Путин, как всегда, опоздал – хотя в этот раз всего на час. До Тагила он долетел на вертолете, там осмотрел продукцию УВЗ в сопровождении гендиректора предприятия Александра Потапова, а после пообщался с молодыми специалистами.

В частности, Путин призвал не мыслить гендерными стереотипами, пообещал Тагилу новый легкоатлетический манеж, а также одобрил проект умного города, который ему представил губернатор Евгений Куйвашев и который построят в Екатеринбурге на визовском пруду, если город выиграет «Экспо-2025». Словом, ни громких заявлений, ни каких-то из ряда вон выходящих событий не было. В этот же вечер Путин улетел в Самару.

Фото недели

Усиленные посты на Серовском тракте из-за визита Владимира Путина были, вероятно, излишней мерой предосторожности – известно, что президент из Екатеринбурга в Нижний Тагил всегда летает на вертолете, а не пользуется машиной. Вероятно, известно это было и сотрудникам полиции, некоторых из которых расставили на дороге даже без машин. Явно скучающие гаишники попали в объектив корреспондента «Нового Дня».

Треш недели

Бесспорно, самым впечатляющим видео недели стала запись, попавшая в распоряжение «Нового Дня». На ней насельник монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме Сергий Романов, которого упоминают как духовника депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, изгонял бесов из прихожан. В частности, девушка, с которой проводился ритуал, по мнению, клирика, была одержима демоном из-за того, что она молодая, красивая, живет гражданским браком, смотрит ТВ и пользуется интернетом.

Изгнание бесов

Позднее Наталья Поклонская выпустила спецзаявление в адрес «Нового Дня», в котором подчеркнула, что вопросы веры являются сугубо личным делом каждого человека, и что у нее нет духовника, а озвученное – фантазии информагентства.

Екатеринбург, служба информации

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