Пожизненный срок или неминуемая отставка? Как трагедия в Кемерове аукнется Тулееву

В России продолжается траур по погибшим в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. А вместе с тем и дискуссия о судьбе губернатора Амана Тулеева. Люди не могут простить ему ни то, что он не приехал к месту происшествия (особенно формулировку – чтобы кортеж не мешал), ни то, что отстранился до приезда Путина от работы штаба по спасению посетителей полыхавшего торгового центра, ни то, что он назвал митингующих на площади Советов кучкой бузотеров. Не могут простить – и требуют неминуемой отставки, уверенные, что справедливость восторжествует.

Эксперты же не столь уверены, что понимание справедливости в Кремле и среди избирателей одинаковое. Да и сегодня хор голосов, еще вчера уверенно заявлявших, что президент приезжал в Кузбасс специально, чтобы оценить ситуацию лично и затем уволить Тулеева, звучит тише.

Во-первых, сместился фокус выхода пара. Весь поток негатива уже не идет в адрес областной администрации и губернатора-старожила. Его разделили блогеры, ищущие хайпа, пранкеры, ведущие информационную войну и истерички в соцсетях, распространяющие (до сих пор!) сведения о якобы сотнях погибших.

Во-вторых, Путин из Кемерова уехал, а ясности о дальнейшей карьере Тулеева нет. Впрочем, президент ясно дал понять: рубить с плеча не в его принципах. «Принять решение подобного рода нужно не на камеры, не для красного словца и не на фоне трагедии. Важно знать, кто, в чем виноват. Только тогда будут решения», – сказал он в Кемерове. Так что если отставка и произойдет, то только после завершения расследования. И вряд ли это вопрос ближайших дней, когда люди еще будут требовать призвать к ответу губернатора.

В-третьих, формально вины Тулеева в страшной трагедии нет. Как уже было сказано, в похожей истории с «Хромой лошадью» в Перми тогдашний губернатор края Олег Чиркунов не был отправлен в отставку. Он сам провел ротацию в региональном кабмине. Тем же сейчас занимается и Тулеев – уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

В-четвертых, Кемерово – регион непростой, проблемный. И с точки зрения протестной активности, и с точки зрения постоянных ЧП на шахтах, и с точки зрения необходимости уравновешивать элиты – металлургов и добытчиков. Старый конь борозды не портит – у Тулеева есть опыт работы со всеми сложными ситуациями. Правда, всю картину смазывает как раз последняя трагедия. В этот раз он не вышел к людям, внезапно сменив амплуа публичного политика на имидж закрытого чиновника, далекого от людей. Здесь вопрос в том, что скамейка запасных у Кремля не бесконечная – и подобрать нового человека в Кемерово трудно. Некоторые политологи указывают на Сергея Цивелева, который был как раз послан из Москвы. Но другие резонно замечают, что ростеховцу не удалось наладить диалог с теми же элитами, его не принимают. Да и с народом вышло как-то неловко. Другой предполагаемый наследник кресла главы Кузбасса – мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, которого еще с прошлого года прочили на место Тулеева, тоже может не торопиться паковать чемоданы. Да, у него есть опыт работы с проблемными территориями, он считается неплохим лоббистом за счет связей в Москве. Но его близость к «Евразу» и Ростехнологиям не играет ему на руку. Есть и другие интересанты – тот же Кузбассразрезуголь.

В-пятых, обращение Тулеева с извинениями в адрес лично Владимира Путина – это вряд ли старческий маразм. Скорее, стратегический ход губернатора. А его стратегия работает. Вспомнить хоть прошлый год, когда об отставке главы региона, который отправился в майский отпуск на десять дней, а потом продлил его еще на месяц из-за тяжелой болезни. Даже это не помешало ему усидеть на месте.

Останется ли Тулеев губернатором пожизненно или его отправят в отставку? Предпосылки к кадровым изменениям в Кемеровской области есть. Но общий негативный фон и требования людей вряд ли будут определяющим фактором для Кремля. Последнее слово за Путиным, а какие выводы он сделал для себя из поездки в Кузбасс, знает пока только он. Может, и поделится с народом.

Фото: «ИнформТайга»

Кемерово, Елена Сычева

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