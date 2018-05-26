Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня»

Закончилась еще одна рабочая неделя, которая выдалась в Екатеринбурге богатой на события в политической повестке. Странные заявления, громкие отставки и логичные перестановки и много другое, не менее интересное, в еженедельном обзоре «Нового Дня».

Событие недели

Бесспорно, событием недели стала отставка главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Во вторник на заседании гордумы, где депутаты должны были рассмотреть поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра, спикер заявил, что внесение вопроса противоречит регламенту. Затем он заявил, что сами поправки в устав – это «обман жителей», а поскольку он был выбран жителями Екатеринбурга на прямых выборах, то он уходит в отставку, после чего покинул зал.

Отставка Ройзмана

Демарш Ройзмана не сработал – поправки были приняты на внеочередном заседании в пятницу, 25 мая. Тогда же была принята отставка Ройзмана. «За» проголосовали 25 из 33 присутствующих депутатов, шесть высказались «против», полномочия главы и спикера ЕГД перешли Виктору Тестовую, которому буквально пришлось перекрикивать своих оппонентов – споры о законности самого заседания, созванного инициативной группой депутатов, были весьма горячими.

Скандальное внеочередное заседание

Кстати, Евгений Ройзман не успел в последний раз отчитаться перед коллегами за очередной рабочий год, зато успел провести последний прием граждан. Многие приходили в красных футболках – в честь мэра, который неравнодушен к этому элементу гардероба.

Вообще горожане по-разному отнеслись к отставке главы Екатеринбурга. В уличном опросе «Нового Дня» большинство респондентов признались, что запомнили Ройзмана как борца с наркоторговлей и организатора утренних пробежек на Плотинке, но вот рассказать о его достижениях на посту градоначальника не смогли. Примерно половина опрошенных нами жителей города сожалеет, что мэр досрочно сложил полномочия. Остальные высказались в духе: «Ушел и ушел. Ничего не поменяется».

Горожане о Ройзмане

Заявление недели

Уральские депутаты продолжили на этой неделе славную традицию Ильи Гаффнера с его мемом «Надо меньше питаться». Отличился на сей раз Григорий Вихарев, депутат ЕГД, член ЛДПР и представитель «коммунальной империи», в которую входят сразу несколько управляющих компаний города. В ответ на претензии горожан по поводу отсутствия горячей воды он заявил: «Чье-либо желание помыться никому не интересно».

Скандал недели

Под занавес очередного учебного года в Екатеринбурге всплыл скандал между родителями учеников школы № 10 и представителями «Модного дома Елены Пемирал», который тянется почти год. Как выяснилось, в прошлые каникулы школьный комитет решил заказать пошив одежды для учеников в этом ателье. Надо было изготовить 96 комплектов школьной формы. Родители собрали деньги и внесли предоплату в 253 тысячи рублей, но к началу учебного года пиджаки, брюки и юбки не были готовы, а подрядчик откровенно затягивал с работой. В итоге родители обратились в суд, поскольку деньги им возвращать отказались. Представители ателье, впрочем, заявили, что часть работы была выполнена, и заказчики даже забрали форму, а с некоторыми понимания найти не удалось.

Тренд недели

Тон этой неделе задавала погода. Всю неделю в Свердловской области и Екатеринбурге объявлялись штормовые предупреждения. То и дело налетавшие на регион бури оставляли без электричества тысячи людей, ветром срывало крыши, ломало заборы, выбивало окна.

Треш недели

Фото со страницы Максимова в Фейсбуке

В выходные был найден мертвым екатеринбургский бизнесмен, глава строительной компании «Уральская крепость» и одноименного центра недвижимости Дмитрий Максимов. Он пропал зимой, а в середине мая был обнаружен в лесу на Уралмаше со связанными руками бездыханным. Девелопер при жизни становился объектом внимания силовиков: он строил на землях для индивидуальных домов многоквартирники и продавал помещения в них по дешевке, зная, что дома, скорее всего, пойдут под снос. Без жилья и денег он оставил несколько десятков людей, по этому факту было возбуждено уголовное дело в отношении него с общей суммой ущерба почти в 100 млн рублей.

Первое заседание, кстати, состоялось в эту пятницу, несмотря на то, что главный обвиняемый был уже мертв. Что касается смерти самого Максимова, то по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Фото недели

В Екатеринбурге начал действовать т.н. период особой безопасности, объявленный в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018. В том числе специальные меры были приняты на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский». Журналистам продемонстрировали, как на главном пункте СвЖД устроили тотальную слежку: повсюду рамки досмотра, за пассажирами наблюдают почти четыре сотни камер. Бомжей и попрошаек на вокзале теперь нет, зато они по-прежнему обитают на привокзальной территории, которая находится в ведении мунципалитета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.18

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