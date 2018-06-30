Прощаемся с ЧМ, болеем за наших, знакомимся с новым полпредом – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург вновь всю неделю жил футбольной лихорадкой – встречал и провожал гостей, развлекал, как мог, а после горожане уже зажгли сами – на Ночи музыки. Поздно в четверг в город прибыл новый полпред, а политическую активность в виде митингов протеста стали всеми силами купировать. События и темы последней недели июня – в нашем обзоре.

Тема недели: последние матчи и прощание с ЧМ

Темой последней июньской недели вновь стал футбол. В Екатеринбурге прошли последние матчи группового этапа ЧМ-2018. В воскресенье отыграли Япония и Сенегал, подарив болельщикам яркую игру. Уже с прошлых выходных погода на Урале, наконец, стала по-настоящему летней, и центральные улицы стали напоминать улицы какого-нибудь курортного города – с яркой и разномастной толпой туристов, в том числе, в национальных костюмах, с которыми с удовольствием фотографировались местные жители.

Пустовала лишь по-прежнему официальная площадка, устроенная на Плотинке. Народу там было немного, гостям показывали самовар и уральские камни. Сотрудники туристского центра и английским-то владели не лучшим образом, и уж, тем более, не могли поговорить на испанском, который весьма пригодился бы для экскурсии с участием мексиканцев.

Чем удивить мексиканцев в Екатеринбурге

Намного проще было там, где слова не нужны. На вокзале прибытие поезда с болельщиками Мексики и Швеции прошло под традиционную «Калинку» с танцами и кричалками фанатов обеих стран.

Поезда с болельщиками: встреча на вокзале

В среду за несколько часов до матча прибывшие туристы провели шествия к стадиону – шведам и мексиканцам не удалось превзойти перуанских болельщиков по численности футбольной демонстрации, но веселье и радость были столь же кипучими, а наряды – впечатляющими.

Шествия болельщиков Мексики и Швеции

А спустя пару часов состоялся напряженный и яркий матч. Итог игры – 3:0, трибуны буквально бесновались уже после первых двух голов, потом на поле полетели бутылки.

По результатам игр обе команды вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу – 2018, поэтому послематчевые гуляния отличались не противостоянием. а напротив – братанием фанатов обеих стран.

Гуляния после матча

А Екатеринбург начал прощаться с чемпионатом. Больше игр здесь проходить не будет, но фан-зона продолжает работу. В частности, в воскресенье в ней вновь ожидается наплыв болельщиков – предстоит матч российской сборной с Испанией.

Видео недели – россияне плачут о проигрыше

Предыдущая игра сборной оказалась неудачной для России, болельщики искренне переживали. Гудела и фан-зона, куда пришло столько людей, что всем не хватило места, люди стояли в очереди по часу, и бары, где проводились трансляции.

Эмоции болельщиков на матче Россия – Уругвай – на нашем видео. Ролик набрал более 20 тысяч просмотров.

Российские болельщики переживают за сборную

Скандал недели – отель не пустил мексиканцев

С футболом связан скандал, разразившийся на этой неделе – группа мексиканских туристов едва не осталась на улице, потому что отель отказался заселять их в номера, оплаченные полгода назад.

Номера в отеле «Сенатор» для двух десятков мексиканских туристов были забронированы и оплачены еще в феврале. Однако вчера, когда первая группа болельщиков приехала в гостиницу, поселиться смогли лишь несколько человек. Остальным было отказано – на ресепшене отеля туристам сообщили, что их нет в списках, «номеров для вас нет». Сейчас в ситуации разбираются и правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

Событие недели – Ночь музыки

Долгожданная Ночь музыки в этот раз побила все рекорды по посещаемости. Это оказалось не только плюсом, но и минусом.

Пройти к некоторым площадкам оказалось нереально, что, конечно, расстраивало фанатов музыки – как и плохой звук, отсутствие туалетов, не перекрытые вовремя дороги и прочие организационные промахи. В остальном фестиваль прошел на ура: Кустурица, Baccara, Therr Maitz, Дорн и другие хэдлайнеры смогли зажечь Екатеринбург и подарить городу еще одну ночь незабываемых эмоций.

Назначение недели – новый полпред

Не только праздники и фестивали будоражили Екатеринбург, трудовую реаьность никто не отменял. Наконец состоялось назначение нового полпреда, о котором говорилось уже 2 недели. Игорь Холманских уходит в Ростех, в пятницу на Урал прибыл новый представитель президента Николай Цуканов.

Фото ДИП губернатора Свердловской области

РИА «Новый День» собрал для читателей краткую справку о новом обитателе «букингемского дворца». В прошлом он уже был полпредом – в СЗФО, трудился губернатором. Цуканов оказался автором целого ряда ярких и запоминающихся высказываний. Познакомиться с новым представителем президента губернаторы УрФО должны в понедельник.

Тренд недели – скандалы и заявления вокруг пенсионной реформы

«Сдохнем на работе» – такой транспарант встретил во вторник утром депутатов заксобрания, приехавших на очередное заседание. Устроили акцию представители «Справделивой России», выступающие против повышения пенсионного возраста. Острую тему в заксо обсуждать отказались, возможно, потому, что власти дано негласное указание: спускать пока тему на тормозах. Протест по всей России оказался столь мощным, что первоначально разрешенные выступления граждан стали купировать, а дискуссии – блокировать.

Областная общественная палата высказалась на тему реформы одобрительно. Но с оговорками – что тема еще требует доработки. Примечательно, что на обсуждение пригласили далеко не всех членов Общественной палаты. Например, известный блогер Сергей Колясников (Зергулио) заявил РИА «Новый День», что его на это мероприятие никто не звал. Блогер выступает категорически против повышения пенсионного возраста. Намеченные на 1 июля акции протеста в Екатеринбурге против пенсионной реформы не состоятся. В Нижнем Тагиле инициаторы митингов – представители Левого фронта – не могут согласовать ни одной площадки с властями. Разрешенные акции состоятся 5 июля – проведет их Областная федерация профсоюзов в нескольких городах области, Екатеринбург в их число не входит.

А напоследок – снова о футболе.

Фото недели – красавицы-болельщицы

Чтобы прощание с «футбольным карнавалом», раскачавшим Екатеринбург, было не столь грустным – «Новый День» собрал подборку самых красивых, ярких, зажигательных, очаровательных, но таких разных болельщиц, за которыми корреспонденты нашего агентства фотоохотились все эти дни.

Екатеринбург. Другие новости 30.06.18

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