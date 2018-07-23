«Не хочу пачкаться в этом навозе»: единоросс вышел из партии из-за пенсионной реформы

В Нижнем Тагиле член партии «Единая Россия» решил покинуть ее из-за несогласия с проводимой партией политикой.

О том, что тагильчанин Николай Тарахов решил выйти из партии, сообщил телеграмм-канал «Пьяная Армата». В заявлении на имя врио секретаря тагильского отделения ЕР Владислава Пинаева говорится: «программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. И я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это».

В пресс-службе СРО ЕР подтвердили, что тагильчанин действительно написал заявление о выходе из партии и отправил его по электронной почте. Но чтобы покинуть партию окончательно, он должен прийти в отделение лично и сдать партбилет. Сколько еще единороссов в последнее время решили покинуть партию, неизвестно. «Партия большая, кто-то приходит, кто-то уходит, и это необязательно связано с пенсионной реформой. Человек принял решение, это его право», – сказал пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер.

Напомним, единороссы Нижнего Тагила уже были замечены в «ереси»: два депутата заксо, Владимир Радаев и Евгений Лутохин, отошли от генеральной линии партии и проголосовали против повышения пенсионного возраста.

Добавим, что единороссы выходят из партии не только на Урале. Например, в пятницу стало известно о подобном случае в Заволжске.

Нижний Тагил, служба информации

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