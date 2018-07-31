Из кампании в гордуму Екатеринбурга выбыли еще семь кандидатов

Избирком Екатеринбурга вычеркнул из списка кандидатов по одномандатным округам еще семь человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам заседания комиссии в округе №6 не зарегистрирован самовыдвиженец Данил Гогин и действующий депутат гордумы Михаил Гаранин. Оба кандидата не представили документы в срок. По этой же причине отказано в регистрации члену партии «Защитники Отечества» Анатолию Холодилину и кандидатке от Партии пенсионеров Ольге Холоднюк в округе №8.

Утратили статус кандидатов, так как добровольно снялись с выборов, предприниматель Константин Кунцевич, выступавший в округе №7, гендиректор ООО «ЭкоГлобал Строй» Сергей Маслов и представительница партии «Женский диалог» Жанна Богданова – оба выдвигались в округе №8.

Напомним, ранее горизбирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Роману Дубову. Комиссия забраковала более 15% подписей избирателей, собранных кандидатом.

Процесс регистрации кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга продлится до конца этой недели. На сегодняшний день зарегистрировано 86 из 127 претендентов, предоставивших документы комиссии в срок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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