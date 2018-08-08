Чем закончится битва за Екатеринбург – компромиссом или эскалацией конфликтов: мнения экспертов

Предвыборная борьба в Екатеринбурге приближается к кульминации: на кону – пост главы города, его будет избирать депутаты, которым еще самим предстоит победить на выборах 9 сентября. При этом в городе сложилась опасная ситуация: ни одна из крупных политических сил может не набрать «контрольного пакета» в думе, а это грозит политическим кризисом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время по Екатеринбургу снова забродил призрак новой войны между «серым» и «желтым» домами. Участились случаи черного пиара, ответственность за которые, впрочем, никто из участников выборов на себя не берет. Из недавних примеров можно вспомнить, как первого вице-губернатора Владимира Тунгусова «разоблачали» голосом Алексея Навального, а на памятниках появлялись «окровавленные» повязки и плакаты с призывом «не пустить криминал во власть». Все это не может остаться незамеченным и на уровне Федерации, и город понесет очередные репутационные, а после – и финансовые потери. С этой точки зрения новая война города и области не нужна ни губернатору Евгению Куйвашеву, ни команде мэрии, ни первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову.

Но ситуация, которая сложилась вокруг конкурса по избранию мэра, серьезно осложнилась после того, как стало ясно, что прежние договоренности рухнули с появлением на конкурсе по избранию главы ставленника губернатора Александра Высокинского, считает политолог Сергей Мошкин. «Все лето мы говорили, что основной кандидат – Алексей Кожемяко (первый замглавы администрации). Он воспитанник Тунгусова, но в то же время несколько месяцев назад его выдвижение вполне устраивало и губернатора, он принял его как основного кандидата, это показали все подконтрольные губернатору телеканалы и СМИ, – напоминает эксперт. – Выдвижение вице-губернатора Александра Высокинского и вице-спикера заксо Виктора Маслакова стало явным симптомом того, что какие-то прежние договоренности были разорваны. Сложился треугольник из трех кандидатов, и борьба за город возобновилась. Еще недавно Тунгусов имел реальную возможность провести в думу свой пул и с согласия губернатора сделать главой Кожемяко. Но не получилось».

По мнению Мошкина, сейчас шансы Маслакова или Высокинского выше, а у кого именно из них – станет ясно по итогам выборов в думу. «Это пока зона неопределенности», – считает Мошкин. При этом он отмечает, что у Маслакова есть то преимущество, что из городской администрации он ушел в крупный бизнес, а потому не может считаться прямым протеже городской команды. Добавим, что при презентации своей программы развития Екатеринбурга в первом туре конкурса Маслаков сделал ставку именно на развитие частно-государственного партнерства, то есть на отход от тактики противостояния «город – область».

Политтехнолог Михаил Корабельников полагает, что в этом году впервые с начала 90-х годов сложилась ситуация, когда против устоявшейся «команды города» ведется очень активная и потенциально победоносная кампания. Но, с другой стороны, методы их соперников вызывают большие вопросы. «Сейчас обе команды работают очень активно, но при этом используют очень странные и очень старые методы. Поэтому, я бы сказал, сейчас стоит вопрос не «кто выиграет», а «кто не проиграет», считает Корабельников. – И еще одна особенность этой кампании – отсутствие третьей силы, которая могла бы сыграть на этом противостоянии». Эксперт добавляет, что в такой ситуации не исключено, что дума расколется надвое, и конкурс по избранию главы может не состояться с первого раза.

Как уже писал «Новый День», практика показывает, что разрешить подобный конфликт миром получается не всегда. Подобный вариант развития событий, только в уменьшенном масштабе, на Урале наблюдали год назад в Богдановиче. Там дело чуть было не дошло до силового штурма мэрии. В политически культурном Екатеринбурге, считает еще один источник «Нового Дня», такое все же маловероятно, но вот управленческий кризис возможен. И тогда чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, будут думать, на кого им сделать ставку и как уцелеть. «Тут уж не до подготовки к отопительному сезону и прочих будничных дел. Да и для финального этапа борьбы за «Экспо-2025» фон получится неважный», – полагает источник.

По мнению собеседника, выход – именно в поиске компромисса в виде «третьей силы», которой как раз и может стать выходец из бизнеса и законодательной власти Виктор Маслаков. «Его выдвижение согласовано с губернатором, но Маслаков не вызывает отторжения и в мэрии. Ведь он работал в администрации Екатеринбурга председателем комитета по экономике и для костяка городской команды он свой. При этом у него есть мощные связи на федеральном уровне, и он может самостоятельно решать многие проблемы города. Но главное, Маслаков не входит в чье-то близкое окружение и действует сам по себе», – отмечает собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

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