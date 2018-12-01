«Журналисты-бестолочи» и депутатские причуды – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Главным трендом минувшей рабочей недели стали громкие и довольно спорные высказывания депутатов и чиновников всех мастей. В Екатеринбурге под горячую руку народных избранников почему-то попали журналисты, а в свердловской глубинке – составители праздничной афиши и мясник. Обо всем самом интересном и важном – в нашем обзоре.

Скандал недели: депутат обозвал журналистов бестолочами

Екатеринбургский депутат Александр Колесников, который уже успел прославиться неоднозначными заявлениями, на этой неделе превзошел самого себя. На обсуждении бытового вопроса о качестве освещения работы думы, Колесников назвал всех городских журналистов «бестолочами» и объявил, что СМИ должны платить депутатам за информповоды. «Не мы для журналистов, а журналисты для нас. Нет такой «четвёртой власти», это все сказки», – огорошил всех депутат. Любопытно, что ранее Колесников охотно прибегал к помощи прессы – например, когда скандалил с участковой избирательной комиссией во время выборов.

Хотя остальные депутаты и поспешили извиниться за резкие слова коллеги (в городской думе, как выяснилось, тоже есть неграмотные народные избранники), но практика оскорблений журналистов, увы, довольно распространена. В разное время медийные персоны позволяли себе обзывать сотрудников СМИ «чепушилами» и «вонючками».

Заявление недели: «Недофинансировали ЖКХ, спорт, культуру, но бюджет отличный!»

Свердловские чиновники и депутаты завершили балансировку бюджета на 2019 год с небывалым оптимизмом. Несмотря на то, что денег не хватило на многие социальные объекты, первый вице-губернатор области Алексей Орлов назвал проект бюджета отличным. Однако признал: «где-то мы недофинансировали ЖКХ, где-то – спорт, где-то – культуру».

Часть таких объектов включили в постановление «на случай поступления дополнительных доходов. Особо остро стоит вопрос со школами – заявки муниципалитетов откладываются из года в год. Причем проблема обсуждалась на заседании областного правительства. Министр образования Юрий Биктуганов сообщил, что для выполнения поручения президента о переводе всех школ на обучение в одну смену к 2025 году в регионе необходимо создать дополнительно 80 тысяч мест, но темпы строительства новых школ и реконструкции старых явно недостаточны. Однако, никаких вопросов и действий после озвученного не последовало.

Казус недели: «Экспо-центр» пустил под экскаваторы 50 миллионов рублей

Об эффективности бюджетных трат в Свердловской области можно судить по одному яркому примеру. На территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо» сейчас идет реконструкция парковки, которая была отремонтирована всего полгода назад за 50 миллионов рублей. Новый ремонт начался в связи со строительством конгресс-холла – на этот объект свердловские власти не желают денег. В итоге парковка станет больше, с местом для VIP, а перед выставочным центром рабочие сделают площадь.

Арест недели: Telegram-блогер Александр Устинов обвинен в мошенничестве



В Екатеринбурге в четверг правоохранители задержали Александра Устинова, владельца политических Telegram-каналов. В полиции отказались комментировать ситуацию, но позднее выяснилось, что операция проводилась в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Заявление на блогера написали представители Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По версии следствия, Устинов вымогал у руководства предприятия деньги за снятие клеветнического материала со своих интернет-ресурсов. В субботу, 1 декабря, Верх-Исетский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 27 января.

Трэш недели: бабушка с внучкой пострадали в коммунальном ЧП

В среду днем на участке улиц Победы и Ломоносова лопнул трубопровод с горячей водой. Улицу залило, все вокруг заволокло паром. Коммунальщики сразу приступили к ремонтным работам, но без последствий все же не обошлось. Как выяснилось, пожилая женщина с 13-летней внучкой попытались перейти дорогу, залитую кипятком. Обе получили термические ожоги и были госпитализированы. Школьница серьезно не пострадала, а вот 72-летней пенсионерке потребовалась медицинская помощь. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. СК организовал проверку, чтобы установить степень тяжести вреда здоровья, причиненного пострадавшим.

Курьез недели: депутаты путают корову с собакой и считают украинский флаг экстремистским

Муниципальные депутаты на этой неделе явно перестарались с бдительностью. В Сосьве поселковая дума обнаружила экстремизм в афише местного культурно-спортивного комплекса. На плакате, посвященном Дню народного единства, были изображены российский и украинский флаги. Депутатам такое соседство не понравилось, и они пожаловались в прокуратуру.

В Асбесте небольшой переполох устроила депутат Наталья Крылова. В фейсбуке она написала, что в поселке 101-й квартал «на глазах ребенка мужчина снимал скальп с собаки», и весь двор был в крови. Отреагировав на сообщение, сотрудники полиции выехали на место и установили, что мужчина разделывал часть коровьей туши. Никаких жутких издевательств над собакой, о которых заявила депутат, не было.

Фоторепортаж недели: что происходит в «Титановой долине» прямо сейчас

ОЭЗ «Титановая долина» – один из самых неоднозначных инвестпроектов Свердловской области. Депутаты не хотят давать денег на содержание ее топ-менеджеров, но в управляющей компании уверены в своей эффективности. РИА «Новый День» побывал на площадке под Верхней Салдой, чтобы оценить достижения особой экономической зоны за восемь лет существования. Пока все выглядит так: три резидента работают на улице Оптимистов, еще два готовятся. Одно из таких будущих предприятий вообще не связано с титаном – это будет деревообрабатывающее производство. Подведены коммунальные сети, частично сделаны дороги, в планах – подведение железной дороги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.18

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