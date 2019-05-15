Маленькая гражданская война или переговоры: чем обернется для Куйвашева бунт екатеринбуржцев

Протест в Екатеринбурге рискует принять угрожающий размах из-за неумения местных властей вести переговоры с горожанами. Губернатор Евгений Куйвашев и его окружение теряют контроль над ситуацией, считают политологи. Затянувшийся конфликт может поставить крест на политическом будущем главы Свердловской области.

Напомним, вчера Евгений Куйвашев во время встречи с протестующими сторонами дал понять, что строительство храма святой Екатерины на месте сквера у театра драмы – решенный вопрос. В качестве компромисса недовольным горожанам предложили выбрать место для нового парка. Итогом проведенных переговоров стала вторая акция протеста в сквере – более масштабная и жесткая. Полиция задержала более 20 человек.

«Сейчас представители гражданского протеста и власти оказались в патовой ситуации. Точка невозврата еще не пройдена, но непонятно, что будет дальше. Власть фактически ставит горожанам ультиматум: храм все равно будет. А это раздражает людей. Если власть будет действовать неадекватно и пойдет на массовые разгоны, будет обратная реакция. Нужна разумная выдержка всем. Ситуация опасна именно тем, что малозначительный повод может вызвать несоразмерные последствия», – считает политолог Сергей Мошкин.

Областные власти изначально совершили несколько крупных ошибок, что привело к эскалации конфликта, отмечает директор пиар-агентства Magic Inc Платон Маматов.

«Первая и самая главная ошибка заключается в полном провале работы с горожанами на старте храмового проекта. Разъяснительная кампания не велась, мнение тысяч людей проигнорировали, реальное общественное движение в поддержку храма подменили фейком с купленными заезжими звездами, общественные слушания превратили в подтасованный фарс, и так далее. Вторая ошибка в том, что с самого начала был взят курс на разжигание конфликта пропагандистскими методами. Власть через Иннокентия Викторовича Шеремета и ему подобных оскорбляла всех несогласных, объявив их дьяволопоклонниками, агентами Госдепа или Навального, и вот этим вот всем. Надо было не шельмованием заниматься, а поиском точек соприкосновения и примирением. Третья ошибка власти случилась в последние два дня. Позволили частной корпорации привезти в центр города и выставить против подростков и женщин две сотни подготовленных боевиков. Полицию при этом сначала держали в стороне, а потом и вовсе убрали с места событий. Четвертая ошибка власти – два дня сражаться с горожанами за этот забор, нагнетая напряженность и провоцируя дальнейшее развитие конфликта. Дали бы людям спокойно потусоваться недельку, а потом спокойно строились», – говорит собеседник агентства.

Другие эксперты считают, что ответственность за бунт горожан лежит лично на губернаторе Куйвашеве. «Ситуация с храмом набирает обороты маленькой гражданской войны, в которую втянуто большое количество участников – от силовиков до штаба Навального. Увлекательная история, но опасная. И источником ее стала неспособность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева следовать своим же ранее принятым решениям. Место было выбрано и утверждено властью – проведены слушания, категория земли под застройку переведена в нужный статус, дано «добро» на начало работ. Куйвашев ходит на крестные ходы и ест куличи, строительство храма начинается по графику, и те, кто ведет работы, никак не рассчитывают на то, что забор будут сносить. Да это и не работа строителей или спонсоров. Это работа властей, которые, видимо, забыли, что сами согласовали место стройки, забыли, что свои решения отменять нельзя. Евгений Куйвашев действует не по-мужски. И вдруг он собирает по пять человек с каждой стороны на переговоры, которые ни к чему не приводят. Да они и не должны были ни к чему привести – ведь он сам принял решение раньше, а теперь включает заднюю. Да, ситуация вокруг храма в сквере страшная, но виноваты в ней не Алтушкин или Козицын, а губернатор. Сейчас, когда надо сказать общественности: храм будет или храма не будет, он мямлит и пытается соскочить. Так было в начале его карьеры в Свердловской области, когда за него думали и говорили его тюменские друзья-олигархи. Пришли к тому, с чего начали», – прокомментировала главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Федеральный политтехнолог Аббас Галлямов считает, что развитие событий в Екатеринбурге должно подтолкнуть Кремль к изменению методики оценки эффективности губернаторов. По его мнению, Евгений Куйвашев, решивший построить храм на месте сквера, находятся в зоне риска.

«Лишенная реальной связи с настоящим – нефиктивным – населением, власть достаточно смутно представляет себе его нужды. Любого шарлатана, заходящего со словами «я – от тех самых людей», она готова принять за подлинного их представителя и удовлетворяет его просьбы, искренне думая, что удовлетворяет потребности населения. И только когда люди выходят на улицу, в твоей голове появляются смутные подозрения: а может, этот мужик в рясе, – который утверждал, что прихожане о новой церкви в центре города мечтают, – может он обычный шарлатан был?.. Собственно, в этот момент и происходит критически важное для дальнейших судеб режима деление чиновничьего корпуса на лояльных и умных. Первые – предательски появившуюся мысль о шарлатанах топят в привычных идеологемах о «майдане» и в их поведении ничего не изменится. Можно смело прогнозировать, что после одних граблей они наступят на следующие, затем еще и еще – и так до бесконечности. Вторые – в будущем будут вести себя более адекватно, потому что шарлатанов от «общественности» они будут оценивать с существенно возросшей долей скепсиса», – написал Галлямов в фейсбуке.

Как отмечают собеседники «Нового Дня», пока есть два варианта продолжения политической карьеры Куйвашева. Либо он отправится работать на федеральный уровень, о чем упорно ходят слухи, либо останется в Свердловской области и проиграет следующие губернаторские выборы.

В то же время стихийное противостояние екатеринбуржцев сигнализирует властям о более важной проблеме. «Уличный протест – это последняя форма общественного диалога. И это очень тревожный симптом. Он означает, что механизмы выборов, референдумов, слушаний, общественных палат, петиций и прочих ненасильственных форм просто поломаны. Их или нет, или люди больше в них не верят. Если их в ближайшее время не починить – будет плохо», – резюмирует Платон Маматов.

Екатеринбург, служба информации

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