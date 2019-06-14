Патриарх Кирилл назвал акции в сквере Екатеринбурга политической борьбой

Патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета, где рассматривался вопрос церковно-приходской работы с детьми раннего и переходного возраста, высказался об акциях в сквере Екатеринбурга. По его мнению, протесты были «хорошо организованной акцией», политической борьбой, в которой участвовала молодежь, не имеющая отношения к строительству храма. Аудиозапись высказывания опубликована в телеграм-канале «Слово Патриарха», это официальный канал РПЦ.

«Мы знаем, что и сейчас в нашем обществе происходит. Взяли и организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Мне потом удалось посмотреть информацию о том, как и о чем эти люди обменивались информацией в социальных сетях. Не случайное это явление было. Хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь. Почему эта молодежь так легко поддалась тем, кто сказал, что не подходит это место?" – заявил патриарх Кирилл. Он сказал, что в сквере должны были построить храм и «разбить большой парк и сделать красивую набережную», люди бы там гуляли. По его мнению, авторы проекта допустили ошибку: забор поставили, но картинки с видами того, что появится на этом месте, не повесили.

«Факт, что люди вообще не видели этой картинки, не представляли себе, что предлагается, им просто сказали «здесь будет построен собор». Ну, кто-то, может быть, чистосердечно вознегодовал: ну что тут какие-то деревца растут, а тут еще одно здание. Кто-то, может быть, с полным безразличием к этим деревцам отнесся, а важно было, чтобы собор здесь не стоял. Другими словами, мы получили то, что получили. Из всего этого нужно делать уроки. Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны в том числе иметь возможность и способность достаточно убедительно представить проект людям, ради которых храм строим. И строительство храма уж никак не должно становиться местом борьбы, в том числе и политической борьбы. А факт того, что политическое измерение присутствовало в этом конфликте, совершенно очевиден», – сказал патриарх.

Напомним, рендеры храма были обнародованы Минстроем в августе 2018 года. Их опубликовали на своих сайтах практически все городские и региональные СМИ. После событий в сквере группа православных на встрече с главой Екатеринбурга Александром Высокинским заявили, что информирование о строительстве было слабым, и попросили мэра дать им доступ на телеканалы, задействовав административный ресурс. Позже Фонд святой Екатерины представил видеоролик о том, как изменится сквер после строительства храма.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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