Президент ГК «Formika»: «Задача «Иннопрома» – не контракты, а контакты»

Президент группы компаний «Formika», уже 10 лет выступающей организатором промышленного форума-выставки «Иннопром», Максим Зверков, признался, что понятия не имеет, сколько сделок и на какие суммы заключили участники этого мероприятия за годы его проведения.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Максим Зверков пояснил, что отслеживание этих сделок не является их задачей. «Мы все люди взрослые и понимаем, что на выставке заключаются не контракты, а контакты. У нас нет ни возможности, ни желания следить за участниками. Важнейшие индикаторы для нас – это количество участников, количество и качество посетителей», – заявил он. Открытие нового конгресс-центра (который, напомним, обошелся в 10 млрд рублей), по мнению эксперта, позволит улучшить эти показатели. Кстати, рядом с конгрессником планируется построить еще и гостиницу.

Директор деловой программы выставки Антон Атрашкин добавил, что для них как организаторов в первую очередь важно количество полезных деловых связей, которыми обзаводятся участники «Иннопрома». Смысл мероприятия категории B2B – именно в том, чтобы найти новых деловых партнеров. «Нет цели произвести вау-эффект и удивить зрителя», – отметил он. Идеалом мероприятия такого формата, по признанию спикеров, для них является Международная промышленная выставка Hannover messe, которая проводится уже более 60 лет.

Напомним, все 10 лет проведения «Иннопрома» общественность и СМИ пытались выяснить, какой экономический эффект получает Свердловская область от этого мероприятия. Например, депутат Госдумы Андрей Альшевских посылал запрос в администрацию губернатора, чтобы узнать, какие контракты и соглашения были заключены на «Иннопроме-2017». Но там этого не знали. «[…] сообщаю, что исполнительные органы государственной власти Свердловской области не располагают информацией о соглашениях, контрактах и договорах, заключенных на Международной промышленной выставке «Иннопром» в 2017 году. Органом, правомочным на принятие решения о возможности предоставления запрашиваемой Вами информации, является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации», – ответил депутату тогдашний руководитель губернаторской администрации Владимир Тунгусов.

Добавим, что строительство самого выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», где проходит «Иннопром», обошлось бюджету в несколько миллиардов рублей, а сроки его выхода на самоокупаемость неизвестны до сих пор – пока что он получает бюджетные субсидии на проведении выставочных мероприятий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты, которая присваивала лотерейные билеты. / В Екатеринбургском зоопарке родилась летучая лисица (ФОТО). / На Сортировке до сентября 2020 года закрывают дорогу из-за строительства многоэтажки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»