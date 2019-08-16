Пилот Дамир Юсупов получит медаль от Совета муфтиев России

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов будет награжден медалью Совета муфтиев России «За заслуги».

Как сообщается на официальном портале организации, пилота наградит председатель духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. «Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили поистине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолет Москва – Симферополь. Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа. В Священном Коране сказано: «...кто сохранит жизнь одному человеку, тот словно сохранит жизнь всему человечеству», – сказал духовный лидер российских мусульман.

Напомним, ранее сообщалось, что пилот получит и государственные награды. Это вчера подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, как только герои-летчики будут представлены к государственным наградам, все необходимые формальности будут выполнены в кратчайшие сроки. «Никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», – сказал Песков.

Как уже сообщал «Новый День», самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились, по данным авиакомпании, 223 пассажира и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. Все остались живы, 23 пассажира обратились за медицинской помощью.

Фото: m.5-tv.ru

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.08.19

Более 1300 жителей Полевского третий день остаются без газа. / В День города в Екатеринбурге будет тепло и солнечно. / Росприроднадзор обнаружил свалку у аэропорта в Жуковском еще два года назад (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»