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Вторник, 1 октября 2019, 09:42 мск

Новости Екатеринбург

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На «храмовом» опросе общественные наблюдатели смогут вести фото- и видеосъемку

Избирком Екатеринбурга определил порядок работы общественных наблюдателей на городском опросе по выбору места для храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наблюдателей может назначить любая некоммерческая организация или зарегистрированное общественное объединение. Для этого нужно направить в избирком заявку не позднее, чем за пять дней до проведения опроса.

На каждом опросном пункте, а также в самой городской комиссии смогут работать по четыре наблюдателя. В избиркоме рассудили, что такое число общественников с одной стороны обеспечит прозрачность голосования, а с другой – не будет мешать работе организаторов опроса.

Наблюдатели могут следить за ходом голосования, контролировать доставку опросных ящиков в избирком и присутствовать при подсчете голосов. Также им разрешается вести фото- и видеосъемку. Если наблюдатель обнаружил нарушение в ходе опроса, он может подать жалобу в избирком.

Комиссия также установила, чего нельзя делать общественным контролерам. Например, выдавать избирателям опросные листы, ставить в них галочку (даже если об этом просит голосующий), агитировать за один из вариантов, участвовать в подсчете голосов, нарушать закон о персональных данных гражданина РФ.

Напомним, общегородской опрос состоится 13 октября. Екатеринбуржцам предлагают выбрать площадку под строительство собора святой Екатеринбурга из двух вариантов – бывший приборостроительный завод на Горького, 17, и земельный участок за Макаровским мостом со стороны набережной Рабочей Молодежи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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