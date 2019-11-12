Депутаты одобрили возвращение сквера у театра драмы горожанам

Комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга одобрила возвращение скверу у театра драмы, за который в мае бились горожане, статуса территории общественного пользования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято во время обсуждения новой редакции муниципальных правил землепользования и застройки. Причем за статус сквера депутаты голосовали отдельно (чего не было в феврале этого года). Большинство членов комиссии поддержали решение, двое депутатов – Владимир Крицкий и председатель комиссии Александр Колесников – воздержались. Теперь вопрос будет вынесен на пленарное заседание думы для принятия

Добавим, что решение по возвращению сквера жителям города носит формальный характер. Екатеринбургская епархия и меценаты отказались строить на этом участке храм святой Екатерины еще в июне, после массовых протестов горожан. Юридическая подготовка по переводу земли сквера снова в зеленую зону началась в августе. В октябре в Екатеринбурге состоялся общественный опрос по выбору площадки для размещения кафедрального собора. Большинство голосовавших выбрали участок под зданием бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.19

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