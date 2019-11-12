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Вторник, 12 ноября 2019, 13:20 мск

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Депутаты одобрили возвращение сквера у театра драмы горожанам

Комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга одобрила возвращение скверу у театра драмы, за который в мае бились горожане, статуса территории общественного пользования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято во время обсуждения новой редакции муниципальных правил землепользования и застройки. Причем за статус сквера депутаты голосовали отдельно (чего не было в феврале этого года). Большинство членов комиссии поддержали решение, двое депутатов – Владимир Крицкий и председатель комиссии Александр Колесников – воздержались. Теперь вопрос будет вынесен на пленарное заседание думы для принятия

Добавим, что решение по возвращению сквера жителям города носит формальный характер. Екатеринбургская епархия и меценаты отказались строить на этом участке храм святой Екатерины еще в июне, после массовых протестов горожан. Юридическая подготовка по переводу земли сквера снова в зеленую зону началась в августе. В октябре в Екатеринбурге состоялся общественный опрос по выбору площадки для размещения кафедрального собора. Большинство голосовавших выбрали участок под зданием бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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