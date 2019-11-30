Зверское убийство ребенка, прощание с Универсиадой и бюджетные скандалы. Итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе стало известно, что Екатеринбург может лишиться проведения Универсиады в 2023 году, если WADA примет жесткое решение в отношении России. Уральцы тут же принялись обсуждать, благо эта новость для Екатеринбурга или нет. Тем временем, в гордуме продолжаются баталии вокруг корректировок бюджета 2019 года и принятия бюджета-2020. В стороне от процесса не остался даже аппарат полномочного представителя президента России в УрФО. Об этом и другом, не менее интересном, – в еженедельном обзоре «Нового Дня»

Тема недели: WADA отнимает Универсиаду?

Одной из главных тем недели стала рекомендация комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) исполкому организации отстранить российских спортсменов от соревнований, а у страны забрать право проведения международных спортивных мероприятий в ближайшие четыре года. Причина столь жестких рекомендаций – как и прежде – в «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, переданной WADA в январе.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома антидопинговой организации 9 декабря в Париже, однако уже сейчас активно обсуждается, какие соревнования могут отнять у России. В их числе – Универсиада в 2023 году, к которой уже начали готовиться в Екатеринбурге. Причем, судя по всему, многие свердловчане настроены оптимистично по поводу возможной отмены Студенческих Игр, поскольку траты на них считают ненужными. Только на строительство спортсооружений должно уйти, по последним оценкам, больше 40 млрд рублей.

Между тем, ни в правительстве региона, ни в минспорта, ни в оргкомитете Универсиады-2023 нет беспокойства по поводу заявлений WADA, об этом рассказывают источники «Нового Дня». «В рекомендациях говорится о том, чтобы не согласовывать мероприятия предстоящие, которые есть в планах, но еще не утверждены. С Универсиадой же вопрос решенный, это мероприятие, которое уже организовывают, – сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией с допинговыми скандалами. – Давайте будем честны: кому нужна Универсиада еще, кроме нас? Никто не заявлялся больше. Универсиады не будет, если, например, Путин скажет: «Отменяем, отныне проводим только свои соревнования».

Треш недели: убийство ребенка

на этой неделе Екатеринбург был поражен страшной новостью – на Юго-Западе города в лесопарке нашли тело девятилетнего мальчика, которого истязали перед смертью. Его били плетью, во рту был кляп, а в квартире, где он жил с матерью и отцом, обнаружили атрибуты христианской веры. По одной из версий, ребенка били его собственные родители, состоящие в некой секте, чтобы «изгнать бесов».

В середине недели была задержана мать мальчика – она бежала в Беларусь. В субботу стало известно о том, что пойман и его отец. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Опер слил». «СУ СК по Свердловской области вместе с операми из Екатеринбурга и Башкирии после нескольких суток розыска задержали причастных к убийству ребенка. Здесь все страшнее, чем в самом страшном сне: глава секты по имени Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях. Трагический итог – смерть мальчика и коллективная работа сектантов по заметанию следов», – говорится в сообщении.

Скандал недели: баталии из-за бюджета

На этой неделе в Екатеринбургской городской думе продолжились прения по бюджету на 2020 год. С понедельника же начались скандалы – комиссия по безопасности гордумы Екатеринбурга отклонила корректировку бюджета-2019 и не приняла проект бюджета-2020 по профильным расходам. В частности, депутаты остались недовольны расходами на подразделы «Национальная экономика», «Пожарная безопасность», «Охрана окружающей среды». За бюджет проголосовало только два депутата из четырех членов комиссии, а для принятия требуется большинство. В тот же день еще две комиссии – по городскому хозяйству и по экономическому развитию – на совместном заседании отклонили проект финансового документа на 2020 год и проголосовали против корректировок расходов за 2019 год.

Депутат Владимир Крицкий предостерег коллег, что в случае несвоевременного принятия проекта казны в Екатеринбурге остановятся торги, а часть инвестиций, в том числе индексация зарплат бюджетников, будет потеряна. «Не надо нас пугать, время еще есть для обсуждения бюджета», – парировал глава комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников.

А руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров при этом заявил, что «конфликта между администрацией и думой» не существует. «Просто разное виденье, каким должен быть бюджет. Но надо понимать, что первое чтение документа – это только концепция бюджета, и все пожелания депутатов можно учесть во втором чтении. А как сейчас вносить поправки в проект, я не представляю», – отметил в беседе с «Новым Днем» руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

И действительно, уже на следующий день, во вторник, комиссия по местному самоуправлению с трудом, но все же приняла и корректировки на 2019-й, и проект бюджета на 2020-й. Конечно, не обошлось без скандалов. Депутаты устроили разнос чиновникам за неразумное расходование казенных денег на СМИ. В том числе – на радио «Город», которое с нуля создали на бюджетные средства, основательно потратившись на оборудование, и на газету «Пенсионер», которая вызвала больше всего гнева у народных избранников – ранее они запретили мэрии тратить деньги на печатные издания. По словам депутата Александра Караваева, администрация согласилась с принятыми ранее решениями думы, а на корректировке чиновники даже не стали скрывать, что вопреки принятому решению создали газету и потратили средства бюджета. «Их даже не интересует мнение депутатов, которые запретили это делать», – подчеркнул он.

Следующая профильная комиссия, впрочем, отказалась принимать бюджет-2020. «В 2019 году бюджет здравоохранения составил 1,9 млрд рублей, в 2020 году предлагается только 1,1 млрд. Я такого падения не припомню за последние семь лет. Возмутительно, когда на печать газет заложено 25 миллионов рублей, а на покупку новых автомобилей скорой помощи всего лишь 15 миллионов, хотя весь автопарк СМП нуждается в обновлении. С раздела СМИ можно смело убрать 50 миллионов – вот и будет 20 машин для скорой. То же самое с тротуарной плиткой», – прокомментировал «Новому Дню» итоги заседания депутат Константин Киселев.

В конце концов, бюджетная комиссия одобрила документ, несмотря на четыре отрицательных отзыва из пяти. Проект главного финансового документа Екатеринбурга на 2020 год депутаты рассмотрят 3 декабря.

Заявление недели: «Чиновники хамством компенсируют некомпетентность»

Баталии в городской думе Екатеринбурга дошли и до полпредства. Во вторник на комиссию по местному самоуправлению, которая рассматривала корректировки в бюджет 2019 года и собственно бюджет на 2020 год, пришел главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган, который долго слушал выступления депутатов ЕГД и чиновников мэрии, а после взял слово сам. «Мы заслушали нечеткий и невнятный бюджет в части его контроля, плавающие расплывчатые формулировки. Это государственные деньги. И они находятся на контроле президента, которого мы тут представляем. Правоохранительные органы должны заняться этим. По каждому из нацпроектов нечеткая схема. Представители администрации компенсируют хамством свою некомпетентность. Мы чиновники, мы нанятые, мы должны отрабатывать деньги. Мы попадаем в негативную повестку объективно. О нас даже артисты приезжие шутят. Это факт. Мы строим площадку с июня месяца, а сейчас закладываем и пытаемся в погодных условиях сделать. Депутаты правильно ставят вопросы, вы обязаны на них отвечать», – заявил ГФИ.

Отметим, что, вероятно, его выступление – лишь предвестник разноса, который ждет чиновников на большом окружном совещании в полпредстве, запланированном на 4 декабря. Оно будет посвящено реализации нацпроектов в УрФО.

Добавим также, что к концу недели в теме с бюджетом Екатеринбурга решил отметиться и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В субботу он назначил встречу мэру Александру Высокинскому и председателю ЕГД Игорю Володину, потребовав от них «приложить все усилия к тому, чтобы принять бюджет вовремя». «Бюджетная политика уральской столицы, как и всех наших муниципалитетов, должна строиться в русле установок на высокое качество жизни и постоянный экономический рост», – сказал он.

Видео недели: Шоу с плиткой продолжается

Шоу с плиткой

На этой неделе рабочие на проспекте Ленина вновь взялись за отбойные молотки. Горожане подумали было, что они снимают плохо уложенный гранит. Опять. Неофициально в мэрии подтвердили, что такое возможно – подрядчик мог просто испугаться, что некачественную работу не примут. Однако позднее сами укладчики плитки объяснили, что убирали слипшийся, смерзшийся песок. Когда закончится плиточная эпопея – остается только гадать.

Фото недели: Огонь братской любви

На этой неделе неизвестные напали на посольство Республики Беларусь в Екатеринбурге. В здании на проспекте Ленина выбили окна, а также сожгли флаг над дверью дипломатического учреждения. Кому потребовалось делать это, неизвестно. В ГУ МВД России по Свердловской области не стали комментировать инцидент, а горожане предположили, что это могли сделать разъяренные пешеходы – чтобы с помощью международного резонанса обратить на ситуацию с тротуарной плиткой в центре Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.19

Задержаны родители мальчика, зверски убитого на Юго-Западе Екатеринбурга. / В Екатеринбурге заживо сгорели семь лошадей и шесть собак (ВИДЕО). / Стало известно, кто дал взятку замглавы областного управления СКР. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»