Медведев потребовал от регионов отказаться от мусорных нормативов и переходить на «факт». Почему из этого ничего не выйдет Авторская колонка корреспондента «Нового Дня» Катерины Норсеевой

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев высказался по мусорной реформе в России. Очевидно, и до Москвы уже дошло, что в регионах растет недовольство: людям неясно, за что они платят и почему так много. Мне неясно тоже. С тарифами, вероятно, можно согласиться, но нормативы накопления мусора ‒ важнейший показатель, из которого считается плата для каждого человека, совершенно непрозрачны. Мы уже не раз писали, что, вероятно, нормативы взяты с потолка. Жители разных регионов проводят эксперименты, доказывая, что столько мусора в месяц они просто не в состоянии генерировать.

В кабмине решили пойти навстречу, видимо, так хотят снизить уровень социальной напряженности. «Сейчас это сложная, слепая зона в платеже, которая складывается из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив накопления отходов в год на человека. Региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов, этим надо заняться немедленно. А в скором будущем перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора, исходя из его фактического объема», – сказал Дмитрий Медведев.

Все это здорово, но есть несколько но.

Во-первых, пересмотр нормативов накопления мусора. Идея ‒ прекрасная. Если не брать в расчет, что регионам и муниципалитетам премьер поручил заняться этим немедленно. Потому что если начать прямо сейчас, то считать нормативы придется по старой методике ‒ в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ и постановления правительства РФ № 269. Методика эта, мягко говоря, странная и не содержит четких правил. Например, в ней сказано, что «в целях определения массы и объема отходов в процессе проведения замеров отходов используются контейнеры, бункеры и полиэтиленовые мешки». Каждое муниципальное образование нанимает подрядчика, который в течение четырех сезонов ‒ весны, лета, осени и зимы ‒ в контрольных точках считает количество, вес и объем бытового мусора. Потом все данные собирают в кучу и высчитывают среднее арифметическое. Так получается норматив накопления. В общем, быстро сделать в любом случае не получится. Да и смысла пересчитывать нет – с большой долей вероятности цифры получатся те же самые. Методика-то не изменилась. Но должна измениться ‒ по нашей информации, правила опубликуют в конце первого квартала. Как считать нормативы по-новому, опять решит правительство РФ. Остается только надеяться, что подход будет более точный.

Во-вторых, переход на фактическое накопление ТКО. Сколько намусорили ‒ столько и оплатили. Да, это логично. И это именно то, чего добиваются жители многих регионов. В самом деле, раз нормативы некорректны, люди полагают, что плата за «факт» будет ниже. Но и тут есть проблема. Поставить счетчик мусора на каждое помойное ведро в каждой квартире не получится. Плата все равно будет усредненной. Будут, например, рассчитывать количество квартир в доме, к которому относится контейнерная площадка, и раскидывать объем на всех. И даже если вы сдаете бутылки в пункт приема вторсырья, а бумагу ‒ в макулатуру, не факт, что точно так же делают ваши соседи. Платеж все равно будет для кого-то несправедливым. Кроме того, чтобы перейти на плату за фактическое накопление мусора, придется огородиться заборами. Жители дома А наверняка не избегут соблазна носить мусор на площадку дома Б, чтобы платить поменьше. Что такое город, в котором каждый двор обнесен частоколом, объяснять не хочется.

Самое главное, что все это фактически не дает возможности для реального снижения платы для всего населения. По моему скромному мнению, единственная действенная мера ‒ скорейший запуск мусоросортировочных комплексов (МСК) и перерабатывающих заводов. Если региональные операторы смогут отвозить мусор на МСК и выбирать там заявленные 60-70% полезных фракций ТКО, они смогут и продавать их на переработку. Стекло, пластик, батарейки, бумага, металлы. Все это деньги, которые должны бы пойти на снижение тарифа. Помимо социального и экономического эффекта это и снижение прямого вреда природе, сокращение отходов, которые будут размещать на полигонах.

Мне понятно, для чего правительство России делает такие громкие заявления, как вчера, ‒ толпа возмущается, и нужно ее успокоить. Все это было весьма предсказуемо еще до начала реформы. У меня другие вопросы. Отчего чиновники не позаботились о том, чтобы она заработала так, как предполагалось изначально? Зачем дали четырехлетнюю отсрочку, согласившись на то, чтобы регионы не строили мусоросортировочные заводы к запуску новой схемы обращения с ТКО? Почему затраты на строительство МСК включают в тарифы для населения? Впрочем, на них вряд ли кто-то ответит.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 20.02.19

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