ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку выдвижения Путина в президенты

Центральная избирательная комиссия России на сегодняшнем заседании зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года.

ЦИК также зарегистрировал уполномоченных представителей Путина по финансовым вопросам, разрешил действующему президенту открыть избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию. Теперь Владимир Путин может начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.

Президентские выборы пройдут 15-17 марта 2024 года. В понедельник, 18 декабря, действующий глава государства подал документы в Центризбирком для участия в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Собрание инициативной группы по выдвижению Путина на должность президента РФ состоялось в субботу, 16 декабря.

Напомним, 19 декабря съезд ЛДПР выдвинул кандидатом на президентских выборах председателя партии Леонида Слуцкого.

По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбирком поступило уже 16 заявок от претендентов в кандидаты на пост президента России. «Кампания вступила в активную фазу. Каждому кандидату мы уделим то внимание, которое необходимо», – сказала руководитель ЦИК.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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