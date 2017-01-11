Религиозная контрацепция: в Ярославской области на один день запретили аборты

Публикации за 11.01.17

В Ярославской области по инициативе местной епархии Русской православной церкви 11 января объявлено «Днем тишины без абортов». В сообщении на сайте епархии говорится, что акция «приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».

В этот день во всех государственных медицинских учреждениях региона «будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства». Государственные деятели и Церковь также призывают все частные медицинские и общественные организации присоединиться к акции и встать на защиту детства и человеческой жизни.

Также перед Сретенским храмом в Депутатском переулке епархиальным отделом будет проводиться акция «Свеча памяти» в память о погибших от руки Ирода младенцев и убиенных младенцев в утробе матери.

Всего в этом году в Ярославской области пройдут три «Дня тишины без абортов», также в День защиты детей и еще один день – в июле.

Ранее в России уже проводились такие «дни тишины». В 2016 году – в Чувашии, в 2015-м – во Владивостоке, в 2013-м – в Хабаровске.

Напомним, минувшей осенью в России развернулась серьезная общественная дискуссия вокруг абортов и инициативы по их полному запрету либо выводу из системы ОМС. В поддержку подобной инициативы выступили религиозные деятели и уполномоченный по правам ребенка в РФ. Резко против высказываются медики, указывая на то, что подобная мера приведет лишь к криминализации данной сферы, появлению подпольных абортариев, и, как следствие, резкому росту смертельных случаев. Многие правозащитники говорят также о том, что вывод абортов из системы ОМС приведет к увеличению количества убийств новорожденных их матерями. Большинство россиян, согласно данным соцопросов, также выступают против выведения абортов из ОМС.

Ярославль, Зоя Березина

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