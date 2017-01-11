NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 11.01.17

Религиозная контрацепция: в Ярославской области на один день запретили аборты

Религиозная контрацепция: в Ярославской области на один день запретили аборты

В Ярославской области по инициативе местной епархии Русской православной церкви 11 января объявлено «Днем тишины без абортов». В сообщении на сайте епархии говорится, что акция «приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».

В этот день во всех государственных медицинских учреждениях региона «будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства». Государственные деятели и Церковь также призывают все частные медицинские и общественные организации присоединиться к акции и встать на защиту детства и человеческой жизни.

Также перед Сретенским храмом в Депутатском переулке епархиальным отделом будет проводиться акция «Свеча памяти» в память о погибших от руки Ирода младенцев и убиенных младенцев в утробе матери.

Всего в этом году в Ярославской области пройдут три «Дня тишины без абортов», также в День защиты детей и еще один день – в июле.

Ранее в России уже проводились такие «дни тишины». В 2016 году – в Чувашии, в 2015-м – во Владивостоке, в 2013-м – в Хабаровске.

Напомним, минувшей осенью в России развернулась серьезная общественная дискуссия вокруг абортов и инициативы по их полному запрету либо выводу из системы ОМС. В поддержку подобной инициативы выступили религиозные деятели и уполномоченный по правам ребенка в РФ. Резко против высказываются медики, указывая на то, что подобная мера приведет лишь к криминализации данной сферы, появлению подпольных абортариев, и, как следствие, резкому росту смертельных случаев. Многие правозащитники говорят также о том, что вывод абортов из системы ОМС приведет к увеличению количества убийств новорожденных их матерями. Большинство россиян, согласно данным соцопросов, также выступают против выведения абортов из ОМС.

Ярославль, Зоя Березина

Ярославль. Другие новости 11.01.17

В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа. / Минздрав решил избавиться от «балласта»: мигрантов, солдат, тунеядцев. Всех их хотят исключить из системы ОМС. / Глупость, невнимательность и жадность – как и почему травятся свердловчане.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter