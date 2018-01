Ученые: Вирус гриппа передается через дыхание

Американские специалисты выяснили, что больному человеку даже необязательно чихать и кашлять, чтобы распространить вирус гриппа. Болезнь передается через дыхание.

Принято считать, что грипп распространяется только через мокроту, однако ученые Университета Мэриленда (США) провели эксперимент и выяснили, что это не так. Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences

Специалисты наблюдали за двумя группами добровольцев, одни были здоровы, другие имели симптомы острой респираторной инфекции. В половине проб воздуха, выдыхаемого больными людьми, была обнаружена вирусная РНК, при этом больные не кашляли и не чихали.

Через некоторое время пробы выдыхаемого здоровыми добровольцами воздуха также содержали вирус. После выдыхания частицы вируса сохраняются в воздухе на протяжении нескольких часов, отмечают ученые.

По словам специалистов, наибольшая концентрация болезнетворных частиц наблюдается в первые несколько дней развития заболевания. Потому людям, которые почувствовали недомогание, рекомендуют в этот период оставаться дома.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 22.01.18

До выборов президента осталось 55 дней: в Подмосковье работники скорой пригрозили забастовкой. / Неделя смога: в Челябинске снова продлили режим НМУ. / Лишай атакует: в челябинском детсаду объявили карантин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»