Ученые выяснили, как на 60% снизить риск развития болезней почек

Любителям сладких газированных напитков грозит не только ожирение, они рискуют развитием серьезных болезней почек. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Поводом для исследования послужил дефицит информации о том, как постоянное употребление сладких газировок влияет на здоровье человека, пояснила одна из авторов исследования Кейси Ребхольц из университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США).

Медики наблюдали за здоровьем и образом жизни трех тысяч афроамериканцев на протяжении последних 15 лет. В итоге был сделан вывод, что сладкая газировка может стать причиной проблем с почками: с ней столкнулись около 6% наблюдаемых. При этом те, кто часто пил газировку, на 61% чаще становились жертвами почечной недостаточности и хронической болезни почек.

Кроме того, авторы исследования убедились в том, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков является одной из главных причин ожирения. Этой точки зрения также придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.12.18

