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Среда, 6 июля 2022, 14:17 мск

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В Подмосковье мужчина открыл огонь из автомата

В Московской области местный житель устроил стрельбу из окна многоэтажного дома. По предварительным данным, никто не пострадал, хулигана задержали.

Инцидент произошел в Апрелевке Наро-Фоминского района. Мужчина сделал несколько выстрелов из автомата около пяти утра. По словам очевидцев, стрелявший целился в сторону леса.

Правоохранители задержали дебошира и изъяли у него охолощенный автомат. По другим данным, мужчина был не один, с ним в квартире находились еще два приятеля, их тоже забрали в отдел для допроса.

По словам соседей, это не первый случай, когда этот жилец устраивает переполох. Ранее мужчина выбрасывал в окно мусор, а также повреждал автомобили, припаркованные на придомовой территории.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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