Стрелкову вменяют призывы к экстремистской деятельности

Бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) следствие вменяет публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, – сообщает в пятницу, 21 июля, РИА Новости из зала Мещанского районного суда Москвы.

Ранее сообщалось, что следствие просит заключить Стрелкова (Гиркина) под стражу.

В Мещанском районном суде Москвы сказали: «В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

Москва, Иван Бабурин

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