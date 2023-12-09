В Брянске школьница расстреляла учеников, Путин объявил об участии в выборах, Берлин открестился от союзничества с Киевом – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На этой неделе Совфед назвал дату президентских выборов в 2024 году, а Владимир Путин сообщил о планах участвовать в них. В Брянске один школьник погиб, пятеро ранены в результате стрельбы, которую устроила их одноклассница.

Трагедия недели – в Брянске школьница расстреляла одноклассников

Днем 7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 в Брянске принесла в класс отцовское ружье и принялась стрелять в учеников. Она убила одного и ранила пятерых, а после совершила суицид. Двух ребят в тяжелом состоянии отвезли в Москву, остальные в удовлетворительном состоянии находятся в брянской больнице.

СКР возбудил уголовные дела о халатности руководства гимназии и небрежном хранении оружия в отношении отца девочки.

Аномалия недели – в России установилась аномально холодная погода

Морозы широкой полосой накрыли российские регионы. В Челябинской, Свердловской, Тюменской областях для школьников отменили занятия из-за аномально низкой температуры. В Тюмени из-за морозов отменен третий этап Кубка России по биатлону, который должен был пройти с 6 по 10 декабря. В Новосибирской области при ночной температуре в -37 градусов школьная команда по хоккею едва не замерзла в сломавшемся автобусе.

Метеорологи и МЧС предупредили, что аномальных холода продержатся в Иркутской области, регионах УрФО до 12-13 декабря. В Иркутске температура будет на 11-17 градусов ниже климатической нормы, в Свердловской области столбик термометра опустится ниже -40⁰.

Дата недели – Совфед назвал дату президентских выборов 2024 года

Совет Федерации единогласно назначил день выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование будет продолжаться три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК организует передвижные пункты голосования для жителей отдаленных поселений.

Президент РФ Владимир Путин будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году. О желании переизбираться Путин рассказал спикеру парламента ДНР, герою ДНР Артему Жоге.

Прогноз недели – вирусологи ожидают пик сезона гриппа в январе

Россиянам рано надеяться, что грипп уходит и больных станет меньше. Вирус пришел в Россию позже обычного в этом году, объяснил вирусолог Сергей Нетесов. Поэтому пик заболеваемости ожидается только в январе, а продлиться он может до конца февраля.

Скандал недели – СКР расследует массовое отравление рабочих на Камчатке

Вечером 6 декабря 41 рабочий с признаками отравления обратился к медикам в камчатском городе Елизово. Все они работали на строительстве нового терминала аэропорта и питались в столовой при общежитии. Пострадавших госпитализировали. Следственный комитет возбудило уголовное дело, а Роспотребнадзора начал эпидемиологическое расследование.

Поворот недели – ФРГ отказалась называться союзником Украины

ФРГ не является союзником Украины, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. Он открестился от союзничества, когда речь зашла о том, что Киеву не хватает оружия и финансирования.

Провал недели – голосование в сенате США о выделении помощи Украине провалилось

Законопроект о выделении более $100 млрд на поддержку Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США. Документ не смог набрать 60 голосов, необходимые для его рассмотрения в верхней палате американского Конгресса.

© 2023, РИА «Новый День»

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