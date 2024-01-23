В «Роскосмосе» сообщили о состоянии космодрома Байконур после землетрясения

Землетрясение, произошедшее сегодня ночью на западе Китая, не повлияло на работу космодрома Байконур. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Подземные толчки магнитудой до 7 баллов ощущались в Китае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Затем последовало несколько десятков афтершоков. Землетрясение стало причиной разрушений зданий, есть сведения о пострадавших в КНР и Казахстане.

«Инфраструктура Байконура не ощутила на себе последствий от подземных толчков, специалисты отрасли работают штатно», – говорится в телеграм-канале «Роскосмоса».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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