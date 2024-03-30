ФСБ нашла украинский след, Путин разрешил бомбить аэродромы, США и Израиль отказались слушаться ООН – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя оказалась полна скандалов и громких заявлений на всех уровнях. Расследование теракта в «Крокус сити холле» вывело на украинский след, который Запад старательно пытается замести. Вашингтон проявил неуважение одновременно к Тель-Авиву, перестав блокировать резолюции СБ ООН, и к организации, назвав ее документы необязательными к исполнению. И пока западные союзники обсуждают, как усадить Киев за стол переговоров, Москва предупредила, что не спустит третьим странам помощь киевскому режиму в использовании F-16.

Успехи недели – ВС РФ взяли под контроль окраины Часова Яра

Российские войска взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра, что помешает противнику подвозить припасы и свежие силы. ВС РФ сумели занять более выгодные позиции и не дают спуску украинским боевикам, которым становится все труднее вести бои против российских сил.

Расследование недели – силовики указали на украинский след и западных заказчиков теракта в «Крокус сити холле»

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что полученная от задержанных террористов информация подтверждает украинский след в теракте в «Крокус сити холле». Аналитики еще раньше допустили, что заказчики теракта находятся в США или Великобритании, а организаторы – на Украине.

Эксперты также заявили, что глобальной целью акции с участием связанных с запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство» исполнителей было рассорить Россию с исламским миром. Запад хотел повлиять на ситуацию в зоне СВО, но также прервать укрепление экономических связей Москвы со странами Ближнего Востока.

Предупреждение недели – Путин назвал законными целями аэродромы, которые будут выпускать F-16 против ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что аэродромы третьих стран, с которых истребители F-16 будут применяться против России, станут законной целью для российских военных. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не намерена нападать на европейские страны, включая Прибалтику, Польшу и Чехию.

Скандал недели – США и Израиль решили игнорировать резолюцию СБ ООН по сектору Газа

Совбез ООН сумел принять резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа, поскольку США воздержались от голосования и не заблокировали документ. Однако, МИД Израиля отказался идти на перемирие до того, как ХАМАС освободит всех пленников. Вашингтон не выразил недовольства позицией Тель-Авива и заявил, что принятый документ не является обязательным к исполнению.

В ответ заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что резолюции СБ ООН являются частью международного права и должны исполняться всеми членами организации. В Госдепе отметили, что это «не тот случай».

Дипломатия недели – несколько стран обсуждают организацию мирных переговоров по Украине

Несколько стран организовали обсуждение того, как начать мирные переговоры по ситуации на Украине, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с Россией мог бы состояться между двумя стадиями обсуждения «формулы мира». В Кремле допустили такое развитие событий, но напомнили о главном препятствии для переговорного процесса – прямом запрете Киева вести обсуждение мира с Москвой.

Оскорбление недели – Байден вновь обозвал Путина

Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина. В своей речи о возможности привлечения дополнительных средств в бюджет Штатов для помощи Украине американский лидер назвал президента РФ мясником.

В Кремле уже отмечали, что хамские заявления Байдена на способны уязвить Путина, но являются «огромным позором» для Штатов.

Вывод недели – специалисты предположили, что все горняки на «Пионере» погибли при затоплении выработки

Горноспасатели предположили, что застрявшие на руднике рабочие погибли из-за полного затопления выработок. Такая версия появилась после того, как спущенная в первую скважину камера показала только воду. К сожалению, вторая и третья скважина тоже вышли в затопленные выработки, а четвертую не смогли пробурить достаточно глубоко из-за нестабильности породы.

29 марта спасатели привезли на рудник родственников пропавших рабочих.

Отдача недели – секретарь СНБО Данилов лишился работы из-за выпада против китайского дипломата

Президент Украины уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. По официальной версии, в рамках «перезагрузки системы управления государством». Но в сети «Интернет» быстро вспомнили недавний инцидент, когда Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя и раскритиковал позицию Китая в отношении Украины.

© 2024, РИА «Новый День»

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