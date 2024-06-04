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Вторник, 4 июня 2024, 19:13 мск

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В результате стрельбы на севере Москвы ранено два человека

Прокуратура и ГУ МВД РФ по г. Москва во вторник, 4 июня, сообщили о двух пострадавших в результате стрельбы из пневматического оружия на Костромской улице на севере столицы

В сообщении пресс-службы столичной прокуратуры говорится: «По предварительным данным, в результате выстрелов предположительно из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим – мужчине и женщине – потребовалась медицинская помощь. Неизвестный также стрелял в сторону общественного транспорта. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление лица, открывшего стрельбу, и привлечение его к ответственности находятся на контроле у прокуратуры».

В пресс-службе московского главка МВД, в свою очередь, сообщили, что «во вторник в ОМВД по району Бибирево поступила информация о стрельбе в районе дома №3 на улице Костромская. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный произвел выстрелы из пневматического оружия».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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