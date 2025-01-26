МЧС сообщило о новых выбросах мазута на Черноморском побережье

Новые локальные выбросы фракций нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе обнаружены на 17 участках побережья Черного моря протяженностью свыше 63 км. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Проводятся работы по ликвидации загрязнений.

По данным ведомства, всего с начала работ очищено более 303 км берега, собрано свыше 175 тыс. тонн загрязненного грунта, из которых более 134 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения. За прошедшие сутки в акватории Черного моря обследовано 153 кв. км территории, сорбентом обработано 2300 кв. м.

Напомним, накануне было объявлено о завершении откачки мазута из танкера «Волгонефть-239». Вместе с тем водолазы МЧС продолжают обследовать затонувшие части танкеров и собирать нефтепродукты с морского дна вдоль побережья.

В Краснодарском крае обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С побережья за сутки вывезено 2300 т загрязненного песка и грунта, а всего – уже свыше 174 тыс. т.

Специалисты и волонтеры продолжают обследовать береговую линию в Крыму и Севастополе. В Крыму очищено 185 км береговой линии, ведется мониторинг свыше 525 км берега от Керчи до села Портовое. В Севастополе обследуют 165 км побережья между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 592 тонны загрязненного песка и грунта.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют региональные режимы ЧС. Также действует федеральный режим ЧС в Краснодарском крае и Севастополе.

Сегодня кабмин РФ сообщил, что направит 1,5 млрд рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров. Средства будут направлены бюджету Краснодарского края в том числе на проведение работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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