Силы ПВО сбили еще 40 беспилотников: 22 из них – над Крымом

В течение дня силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, атака была отражена в период с 13:00 до 18:00 мск над пятью регионами и акваторией Азовского моря.

Самый серьезный воздушный вражеский удар пришелся по Крыму, над которым сбили 22 беспилотника. Семь дронов нейтрализовано в Белгородской области, по два – над Волгоградской и Ростовской областями и один над Брянской областью. Еще шесть летательных аппаратов перехвачено над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что в период с 8:00 до 13:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами и акваторией Азовского моря.

Напомним, за прошедшую ночь над Россией уничтожены 11 вражеских дронов. Также сообщалось, что семь БПЛА сбили утром над Ростовской области. ВСУ атаковали Таганрог.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube