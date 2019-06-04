Всемирный банк: в больших странах уровень коррупции выше

Специалисты Всемирного банка проанализировали данные, полученные от предпринимателей из 135 государств, и пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции. При этом для аналитиков остались загадкой причины такого явления.

В исследовании принимали участие 48 тысяч компаний, представители которых рассказали об опыте взаимодействия с чиновниками с 2008 по 2016 год, пишет «Коммерсант». Оценивалась как общая коррупция – то есть размер взяток, уплачиваемых бизнесом, «чтобы все работало», так и мелкая – призванная облегчить конкретные трансакции. Размеры государств оценивались как по численности населения, так и по площади их территории.

Специалисты выделили две модели коррупции: преступление и наказание, а также взаимодействие граждан и политиков. В первой модели чиновники соотносят размер взяток с рисками быть пойманными и лишиться работы. В этом случае коррупция будет ниже при более высоких зарплатах чиновников, большей неотвратимости и суровости наказания.

Во второй модели граждане, избирающие политиков, не обладают достаточной информацией для контроля их коррупционного поведения. Слабый контроль стимулирует чиновников злоупотреблять полномочиями и вводить потенциально коррупциогенные нормы. В этой модели необходимо усиливать мониторинг власти со стороны общества и увеличивать горизонтальную конкуренцию внутри самого правительства.

Данные, полученные от предпринимателей, показали, что уровень коррупции в маленьких странах с небольшим числом граждан ниже, чем в странах с большой территорией и густонаселенных. Впрочем, аналитики не смогли выявить механизм, отвечающий за обнаруженную ими корреляцию.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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