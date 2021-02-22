ЕС расширит санкции в отношении России: кто попадет в «черный» список

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в понедельник договорились расширить персональные санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, участвовавших в обсуждении этого вопроса.

Конкретные имена на саммите не обсуждались, однако, по данным источников, в санкционный список, как ожидается, будут внесены председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников, директор Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

Новый «черный» список будет утвержден к саммиту ЕС 25-26 марта, на котором европейские лидеры обсудят дальнейшую стратегию отношений с Россией.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после визита в Россию в начале февраля анонсировал обсуждение новых санкций против России в связи с делом Навального на встрече глав МИД стран – участниц ЕС.

Напомним, Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. 20 февраля Мосгорсуд оставил данное решение в силе. В тот же день Навальный был оштрафован Бабушкинским райсудом Москвы на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана ВОВ.

Ранее, в октябре прошлого года ЕС ввел персональные санкции против российских граждан, которых считает причастным к отравлению Навального. В список вошел в том числе глава администрации президента России Сергей Кириенко.

Брюссель, Наталья Петрова

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