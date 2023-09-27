Япония передаст России все данные по сбросу воды с «Фукусимы»

Токио готов предоставить Москве всю информацию, касающуюся сброса в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, японские власти основываются на научных данных, говоря о безопасности очищенной воды с аварийной атомной станции. «В дополнение к этому, мы получили доклад МАГАТЭ, сделанный с участием международных специалистов, в том числе и из России», – сказал Мацуно на пресс-конференции.

Токио и впредь намерен разъяснять вопросы по оборудованию по очистке воды и оценке влияния радиации на окружающую среду. Япония предоставит информацию с «высокой степенью прозрачности», подчеркнул генсек японского камбина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какую опасность таит сброс радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима» для России. По ее словам, на сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Однако этот процесс только начался и будет эффект накопления.

Напомним, японский ядерный регулятор в июле разрешил компании Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима». Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий. Радиоактивную воду сначала смешивают с морской, а затем сливают в океан.

В связи с этим несколько стран ввели запрет на поставку морепродуктов из Японии, в их числе Южная Корея и Китай. Специалисты в России заверили, что на внутреннем рынке нет продукции из местности вблизи «Фукусимы».

В начале сентября TEPCO сообщила, что впервые зафиксировала радиоактивный тритий в океанской воде.

Токио, Зоя Осколкова

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